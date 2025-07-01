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Европа готовится к войне: Дания призывает женщин в армию

Дания вводит обязательную военную службу для женщин наравне с мужчинами

1 июля 2025, 16:20
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Ткачова Марія

С 1 июля в Дании вступает в силу новое законодательство, согласно которому все граждане страны, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола, подлежат обязательному военному призыву. Правительство страны приняло это решение на фоне ухудшения ситуации в Европе и роста угроз из-за полномасштабной войны России против Украины.

Европа готовится к войне: Дания призывает женщин в армию

Дания призывает женщин в армию

Датское командование объяснило, что такое изменение необходимо для расширения боевого потенциала страны. В военных считают, что увеличение количества призывников позволит более эффективно укреплять обороноспособность, особенно в условиях общеевропейской нестабильности.

К этому моменту женщины в Дании могли проходить службу только добровольно. В 2024 году они составляли около 25% всех желающих служить. Теперь женщины будут проходить срочную службу на тех же условиях, что и мужчины: будут проходить отбор, обучение и призыв без гендерных исключений.

Согласно прогнозам, количество новобранцев ежегодно вырастет с нынешних 4700 до 6500 человек к 2033 году. Для сравнения, численность профессионального войска Дании составляет всего около 9 000 военнослужащих. Общее население страны – около 6 миллионов человек.

Параллельно с реформой призыва правительство Дании планирует существенно увеличить оборонные расходы. Уже в 2025 году страна выделит на оборону 3% ВВП.

Аналитики отмечают, что ключевым толчком к такому шагу стала война в Украине. Дания усиливает свою роль в обеспечении региональной безопасности, в частности, в странах Балтии, и активно перестраивает свою оборонную политику с учетом новой геополитической реальности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший руководитель Броварского территориального центра комплектования Юрий Бурляй, занимавший должность с августа 2022 по ноябрь 2024 года, пользуется роскошной недвижимостью и автопарком на общую сумму более 40 миллионов гривен, или около 1 миллиона долларов.



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Источник: https://www.express.co.uk/news/world/2075482/european-country-draft-women-war
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