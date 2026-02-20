Эту новость ждут все: озвучен впечатляющий прогноз о кардинальных изменениях в погоде

В Украину постепенно приходит повышение температуры воздуха, сопровождаемое периодическими осадками и туманами. Впрочем, перед ощутимым потеплением стране придется пережить еще две морозные ночи. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Фото: из открытых источников

По ее прогнозу, в ночь на 21 и 22 февраля в большинстве регионов столбики термометров опустятся до -10...-16 градусов. Немного мягче будет температура на юге и западе, где ожидается от -2 до -6 градусов. В дневные часы субботы сохранится умеренный мороз в пределах -2...-7 градусов. Уже в воскресенье погодная ситуация начнет меняться – температура будет колебаться от -3 до 4 градусов, что будет свидетельствовать о постепенном переходе к более весенним тенденциям.

Антициклон, влияющий на синоптическую ситуацию в выходные, ограничит количество существенных осадков. В то же время, локальные исключения возможны: в субботу на юге Одесской области прогнозируется мокрый снег с дождем, а в воскресенье дожди пройдут преимущественно в западных областях.

В Киеве суббота будет морозной и солнечной: ночью температура снизится до -15 градусов, днем ожидается около -5. В воскресенье станет несколько теплее – ночные показатели составят около -12, а днем воздух прогреется до -1 градуса. Облачность увеличится, но существенных осадков не прогнозируется.

По данным синоптиков, Украина находится под влиянием южного циклона, что обуславливает снегопады и образование туманов. В конце недели еще сохранится зимний характер погоды, однако с 23 февраля ожидается более заметное потепление.

Ранее "Комментарии" писали, что, несмотря на желание побыстрее встретить более теплые дни, в этот четверг Украину накроет холодная погода с сильным ветром и снегопадами. Однако, по словам синоптика Наталки Диденко, ситуация скоро изменится, и температура воздуха начнет повышаться, что принесет заметное потепление.