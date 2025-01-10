Этого в ЕС опасаются больше всего: какое решение Байдена может отменить Трамп

Чиновники ЕС анализируют сотни указов, в том числе, о санкциях против России, введенных президентом США Джо Байденом. В Брюсселе растет обеспокоенности тем, что Дональд Трамп отменит их. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Брюссель обеспокоен тем, что Трамп может попытаться отменить решения своего предшественника просто потому, что их принял Байден, не особо задумываясь о последствиях таких шагов для европейских союзников.

По словам трех человек, проинформированных об инициативе, высокопоставленные должностные лица Европейской комиссии распорядились изучить указы Байдена, которые охватывают широкий спектр вопросов — от санкций против России до торговли и кибербезопасности, — чтобы выяснить, какие отмены могут оказать наибольшее влияние на блок или подорвать его собственные меры.

"Опасение вызывает то, что он (Трамп, — ред.) отменит решения только потому, что их принял Байден. Нам нужно знать, как это может повлиять на нас ", — сказал один из источников.

Спешка перед инаугурацией Трампа 20 января подчеркивает неуверенность ЕС в возможных действиях избранного президента, когда он вернется в Белый дом после угроз, которые он уже высказывал в адрес близких союзников США.

В последние дни Трамп отказался исключить использование военной силы или введение пошлин на Данию, чтобы заставить ее продать Гренландию. Он также предложил, чтобы Канада стала частью США, как и Панамский канал.

По словам чиновников, больше всего ЕС беспокоит то, что Трамп отменит многочисленные указы Байдена, которые вводили санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину с 2022 года. Чиновники блока надеются, что Трамп сохранит эти санкции, чтобы использовать их в качестве потенциального рычага в любых возможных переговорах с Москвой о прекращении огня.

Представитель переходной команды Трампа заявил, что избранный президент получил "решительный мандат на выполнение обещаний, данных им в ходе предвыборной кампании, и нарушение статус-кво в Вашингтоне".

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