Это сигнал всем из тылового батальона «Невидимка»: нельзя паразитировать на ВСУ, – военные и юристы поддержали подозрение Шабунина

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Кравцев Сергей
Известные юристы, военные и общественные деятели поддержали вручение подозрения главе ЦПК и, по совместительству военному, Виталию Шабунину. Они назвали это проявлением справедливости и демонстрацией равенства всех перед законом, а также сигналом мобилизованным уклонистом, что паразитировать на ВСУ нельзя.
Виталий Шабунин
Так волонтер, основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега отметил, что Шабунин вроде бы борясь против двойных стандартов, лично действовал по тому же принципу.
Ветеран АТО/ООС Александр "Гром" Грамарчук заявил, что история Шабунина подрывала авторитет военной службы.
Поддержал волонтера и военного и юрист Олег Шрам.
Ветеран Алексей Сталкер назвал подозрение Шабунину важным сигналом.
Военные братья Яковлевы подчеркнули, что если твоя история нечиста – у тебя нет шансов избежать ответственности.
Военный с псевдонимом "Бабак" отметил недопустимость политической активности в армии.
Журналист и ветеран Владимир Бойко, первым обнародовавший обстоятельства фиктивной службы Шабунина, напомнил, что публично занимался этим делом более полутора лет. По его словам, инициирование уголовного производства состоялось после многочисленных судебных обращений, в том числе совместно с адвокатом Ростиславом Кравцом. Ранее подозрение было вручено также командиру батальона, где Шабунин, по данным расследования, был зачислен без фактического прохождения службы.
Также редакция издания ZN.UA, несмотря на поддержку Шабунина в своем заявлении, отметила, что к нему есть вопросы.
Как известно, вчера ДБР сообщило о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного довольствия в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в военной части.
Активисту объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины – уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) – завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении.