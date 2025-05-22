Это решение ОПЕК+ может добить желание Путина продолжать войну

Члены ОПЕК+ всерьез допускают очередное значительное увеличение добычи нефти. В случае положительного решения, картель третий месяц подряд отгрузит дополнительные баррели на рынок. Интересно, что это может произойти несмотря на прогнозируемое снижение цен на нефть. Соответственно такое решение может задеть и РФ, которая получает основные доходы в бюджет как раз от продажи нефтепродуктов. Об этом пишет Bloomberg.

Решение ОПЕК+ о снижении цен на нефть. Фото: из открытых источников

Добыча нефти в июле может вырасти на 411 тысяч баррелей в сутки. Это втрое больше, чем ожидалось изначально. Вместе с тем, по данным источников СМИ, это лишь один из вариантов и окончательное решение не принято.

Авторы публикации акцентируют, что ОПЕК+ нарастит объем добычи сырья в мае и июне тоже на 411 тысяч баррелей в сутки, чтобы наказать страны-члены группы, которые не соблюдают квоты на добычу нефти.

Лидер группы – Саудовская Аравия – на последнем заседании предупредила нарушителей, что она может обеспечить дальнейшее увеличение добычи, если они не будут придерживаться установленных квот.

Сама собой просматривается связь торговой войны, которую начал Дональд Трамп, с увеличением поставок нефти на рынок со стороны ОПЕК+. Мир постепенно приходит в себя после того, как цены на нефть обвалились до четырехлетнего минимума – до около 60 долларов за баррель.

С тех пор стоимость нефти несколько выросла, поскольку Белый дом объявил о паузе в таможенной войне, и утром 22 мая нефть марки Brent торговалась на уровне около 65 долларов за баррель.

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