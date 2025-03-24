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Это просто за гранью: как Маск отомстил матери своего 13-го потомка

Бизнесмен существенно сократил финансовую поддержку ребенка

сегодня, 06:46
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Кравцев Сергей

Известный американский миллиардер и изобретатель Илон Маск мстит матери своего 13-го потомка Эшли Сент-Клер за то, что она подала на него в суд из-за опеки над их сыном. По словам адвокатов женщины, изобретатель существенно сократил финансовую поддержку ребенку. Об этом пишет издание People.

Это просто за гранью: как Маск отомстил матери своего 13-го потомка

Илон Маск. Фото из открытых источников

"Он сделал это после того, как Эшли была вынуждена передать это дело в суд, когда он отказался отвечать на его многочисленные частные попытки решить этот вопрос без огласки", — рассказали юристы.

Также Илон Маск подал экстренное заявление, для того "заставить молчать Эшли и не разрешить ей сообщить о нем". Однако судья опроверг "экстренность", хотя ее будут рассматривать потом.

"Эшли решительно выступает против этого заявления, чтобы сохранить свое право высказываться. В то время как Маск выдает себя воином первой поправки и свободно общается через свою платформу социальных сетей", — отметили адвокаты Эшли.

Стоит напомнить, что о рождении 13-го ребенка Илона Маска Эшли Сент-Клер сообщила в феврале этого года. Позже она заявила, что подала в суд на миллиардера из-за права опеки над их потомком.

Читайте на портале "Комментарии" — представители Республиканской партии выразили обеспокоенность из-за высказывания миллиардера Илона Маска, возглавляемого Департаментом эффективности правительства США (DOGE), относительно программы социального страхования. По их словам, его комментарии, озвученные в интервью, часто противоречат заявлениям президента Дональда Трампа. Об этом, в частности, сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника, осведомленных о ситуации.

При этом медиа подчеркивает, что имеющий значительное влияние Маск недавно критически высказался о системе социального страхования. Его позиция идет вразрез с обещаниями Трампа, который уверял, что не затрагивает эту программу, кроме улучшения ее эффективности. Поэтому некоторые союзники президента поставили под сомнение целесообразность предоставления Маску такой большой медийной платформы.




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