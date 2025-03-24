Это просто за гранью: как Маск отомстил матери своего 13-го потомка

Известный американский миллиардер и изобретатель Илон Маск мстит матери своего 13-го потомка Эшли Сент-Клер за то, что она подала на него в суд из-за опеки над их сыном. По словам адвокатов женщины, изобретатель существенно сократил финансовую поддержку ребенку. Об этом пишет издание People.

Илон Маск. Фото из открытых источников

"Он сделал это после того, как Эшли была вынуждена передать это дело в суд, когда он отказался отвечать на его многочисленные частные попытки решить этот вопрос без огласки", — рассказали юристы.

Также Илон Маск подал экстренное заявление, для того "заставить молчать Эшли и не разрешить ей сообщить о нем". Однако судья опроверг "экстренность", хотя ее будут рассматривать потом.

"Эшли решительно выступает против этого заявления, чтобы сохранить свое право высказываться. В то время как Маск выдает себя воином первой поправки и свободно общается через свою платформу социальных сетей", — отметили адвокаты Эшли.

Стоит напомнить, что о рождении 13-го ребенка Илона Маска Эшли Сент-Клер сообщила в феврале этого года. Позже она заявила, что подала в суд на миллиардера из-за права опеки над их потомком.

Читайте на портале "Комментарии" — представители Республиканской партии выразили обеспокоенность из-за высказывания миллиардера Илона Маска, возглавляемого Департаментом эффективности правительства США (DOGE), относительно программы социального страхования. По их словам, его комментарии, озвученные в интервью, часто противоречат заявлениям президента Дональда Трампа. Об этом, в частности, сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника, осведомленных о ситуации.

При этом медиа подчеркивает, что имеющий значительное влияние Маск недавно критически высказался о системе социального страхования. Его позиция идет вразрез с обещаниями Трампа, который уверял, что не затрагивает эту программу, кроме улучшения ее эффективности. Поэтому некоторые союзники президента поставили под сомнение целесообразность предоставления Маску такой большой медийной платформы.



