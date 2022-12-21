«Это дно, а не прощение», - военный которому ампутировали ноги требует увольнения Шуляк

Украинский военный Олег Симороз, которому ампутировали обе ноги, не принял извинения лидера партии "Слуга Народа" Елены Шуляк и требует ее увольнения. Как передает издание "Комментарии", об этом он написал в Facebook.





"Извинения" Шуляк передо мной являются просто отвратительным фарсом и издевательством! Во-первых, появилось оно на шестой день и только после огромного скандала и когда народные депутаты "слуги" начали писать из-за нее заявления на выход из партии, главой которой она есть. Во-вторых, начала прикрываться передовой, что максимально противно и цинично, потому что где передовая, а где Шуляк, думаю всем понятно", — написал военный.





Олег Симороз отметил и тот факт, что Шуляк не указала в своем посте, перед кем извиняется.





"Ну и вишенкой на тортике есть та часть текста, которая якобы должна считаться самым "извинением" — "Если я чем-то его обидела". То есть Шуляк банально не понимает за что ей надо извиниться. Более того, она даже не упоминает по имени того, перед кем якобы "извиняется", — возмутился военный.





Олег Симороз также обвинил Елену Шуляк в том, что она живет по принципу вседозволенности.





“Пани Елена, это — дно, и констатация того, что Вы живете по принципу вседозволенности. Но на самом деле очень хорошо, что Вы даже не задумались, почему это нужно спрашивать у военного с двумя ампутациями ног, который лежит в военном госпитале, разрешения на встречу. Почему нужно сначала узнать хочет ли он вообще Вас видеть и с Вами "дискутировать", хорошо зная его отношение к Вам. Ведь это ярко иллюстрирует Ваше подлинное отношение к украинской армии, в отличие от Ваших басен о передовой, которыми Вы пытаетесь прикрыть свою низость" — пишет Симороз.





Военный подчеркнул, что не принимает такие извинения и обратился к Президенту с призывом избавиться от Шуляк и ветировать законопроект №5655.





Как сообщалось, тяжелораненый военный Олег Симороз обнародовал сообщение, в котором рассказал, что лидер "Слуги Народа" ворвалась в госпиталь, где он лечится, чтобы выяснить отношения из-за законопроекта о реформировании сферы градостроительства. Симороз критиковал этот документ, назвав его антинародным, а Шуляк – "лоббисткой строительной мафии".





Украинский военный Олег Симороз

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