logo

BTC/USD

96908.88

ETH/USD

1834.69

LTC/USD

88.94

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события "Это цирк": дочь Ирины Фарион отреагировала на сорванное заседание суда
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это цирк": дочь Ирины Фарион отреагировала на сорванное заседание суда

Заседание по делу убийства Фарион сорвано из-за информации о заминировании суда.

1 мая 2025, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Дочь Ирины Фарион София Семчишин назвала "цирком" очередной перенос судебного заседания по делу убийства ее матери, где главным подозреваемым выступает Вячеслав Зинченко.

"Это цирк": дочь Ирины Фарион отреагировала на сорванное заседание суда

София Семчишин. Фото: 24 Канал

1 мая в Шевченковском районном суде Львова должно было начаться заседание по делу убийства Ирины Фарион. Однако впоследствии оказалось, что на заседание не прибыли адвокаты Зинченко – Игорь Сулима и Юрий Немировский. Также отсутствовала адвокат потерпевшей Наталья Романик.

Впоследствии стало известно, что заседание было перенесено на 14 мая. Причиной тому стала информация о заминировании здания суда, где проходило слушание дела об убийстве Ирины Фарион.

На этот случай отреагировала дочь Ирины Фарион София Семчишин.

"Я считаю, что это цирк. Я считаю, что это специально затягивают дело по убийству Ирины Фарион. Это недопустимо в стране, которой идет война. Как вы сегодня видели, Зинченко полностью здоров. Его словам доверять нельзя и он на каждом шагу лжет", — сказала Семчишин.

По словам Семчишин, она будет бороться за то, чтобы раскрыть правду по поводу убийства Ирины Фарион.

"Мы будем стоять и бороться за справедливое решение суда, чтобы не говорили: то заминировано, то болит живот, то я хочу в туалет. Правда об убийстве Ирины Фарион будет доведена до конца благодаря большой поддержке украинского общества", — добавила Семчишин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко имел список следующих жертв.

Также "Комментарии" писали, что дочь Фарион София Семчишин подала иск в суд на 15 млн гривен за моральный ущерб.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости