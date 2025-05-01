"Это цирк": дочь Ирины Фарион отреагировала на сорванное заседание суда

Дочь Ирины Фарион София Семчишин назвала "цирком" очередной перенос судебного заседания по делу убийства ее матери, где главным подозреваемым выступает Вячеслав Зинченко.

София Семчишин. Фото: 24 Канал

1 мая в Шевченковском районном суде Львова должно было начаться заседание по делу убийства Ирины Фарион. Однако впоследствии оказалось, что на заседание не прибыли адвокаты Зинченко – Игорь Сулима и Юрий Немировский. Также отсутствовала адвокат потерпевшей Наталья Романик.

Впоследствии стало известно, что заседание было перенесено на 14 мая. Причиной тому стала информация о заминировании здания суда, где проходило слушание дела об убийстве Ирины Фарион.

На этот случай отреагировала дочь Ирины Фарион София Семчишин.

"Я считаю, что это цирк. Я считаю, что это специально затягивают дело по убийству Ирины Фарион. Это недопустимо в стране, которой идет война. Как вы сегодня видели, Зинченко полностью здоров. Его словам доверять нельзя и он на каждом шагу лжет", — сказала Семчишин.

По словам Семчишин, она будет бороться за то, чтобы раскрыть правду по поводу убийства Ирины Фарион.

"Мы будем стоять и бороться за справедливое решение суда, чтобы не говорили: то заминировано, то болит живот, то я хочу в туалет. Правда об убийстве Ирины Фарион будет доведена до конца благодаря большой поддержке украинского общества", — добавила Семчишин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко имел список следующих жертв.

Также "Комментарии" писали, что дочь Фарион София Семчишин подала иск в суд на 15 млн гривен за моральный ущерб.