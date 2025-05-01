"Это цирк": дочь Ирины Фарион отреагировала на сорванное заседание суда

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Slava Kot
Дочь Ирины Фарион София Семчишин назвала "цирком" очередной перенос судебного заседания по делу убийства ее матери, где главным подозреваемым выступает Вячеслав Зинченко.
София Семчишин. Фото: 24 Канал
1 мая в Шевченковском районном суде Львова должно было начаться заседание по делу убийства Ирины Фарион. Однако впоследствии оказалось, что на заседание не прибыли адвокаты Зинченко – Игорь Сулима и Юрий Немировский. Также отсутствовала адвокат потерпевшей Наталья Романик.
Впоследствии стало известно, что заседание было перенесено на 14 мая. Причиной тому стала информация о заминировании здания суда, где проходило слушание дела об убийстве Ирины Фарион.
На этот случай отреагировала дочь Ирины Фарион София Семчишин.
По словам Семчишин, она будет бороться за то, чтобы раскрыть правду по поводу убийства Ирины Фарион.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко имел список следующих жертв.
Также "Комментарии" писали, что дочь Фарион София Семчишин подала иск в суд на 15 млн гривен за моральный ущерб.
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