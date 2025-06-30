Это безвозвратно: глава МИД Германии резко закрыл тему членства Украины в НАТО

Путь Украины к вступлению в Североатлантический альянс (НАТО) необратим. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время встречи в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

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"В ходе саммита НАТО я подчеркнул, что Украина движется необратимым курсом к членству в Альянсе, и Германия твердо поддерживает это решение", — отметил Вадефуль.

Он также подтвердил, что Германия поддерживает стремление Украины к европейской интеграции.

"Мы надеемся, что в период председательства Дании во второй половине 2025 года будет открыт первый переговорный блок по вступлению Украины в Европейский Союз", — добавил министр.

"Иногда надежды кажутся малыми, как это было во время воссоединения Германии. Моя семья жила в ГДР и не верила в скорые изменения, но когда мы защищаем свободу, возможно многое", — прокомментировал дипломат свой оптимизм.

В ответ Зеленский поблагодарил за столь четкую и длительную поддержку со стороны Германии.

"В ходе заседания на уровне министров НАТО немецкая сторона выразила убеждение, что членство Украины в Альянсе важно для всей Европы. Мы очень ценим эти сигналы поддержки", — сказал глава государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Германия поможет повлиять на Венгрию для поддержки 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. Об этом он сообщил в начале встречи с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в Киеве. Зеленский поблагодарил за поддержку нового санкционного пакета против российской агрессии и отметил, что европейские лидеры близки к его принятию.