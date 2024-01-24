Украинка победила на конкурсе "Мисс Япония": это вызвало скандал среди японцев

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Slava Kot
26-летняя модель, которая родилась в Украине Каролина Шиино, победила на конкурсе "Мисс Япония". Из-за не японского происхождения победительницы конкурса красоты, японцы живо обсуждают событие в социальных сетях и выражают слова поддержки и возмущения.
Украинка Каролина Шиино победила на конкурсе красоты в Японии
Каролина Шиино в возрасте пяти лет переехала в Японию, а в 2022 году она получила японское гражданство. Из-за своей внешности Каролина сталкивалась с дискриминацией, поэтому решила подать заявку на конкурс, чтобы создать общество, где людей не оценивают по внешнему виду.
После объявления победы Каролина Шиино расплакалась и сказала, что выиграть конкурс было ее мечтой и поблагодарила за то, что ее признали на конкурсе "Мисс Япония 2024".
Однако часть японского общества критически отреагировала на победу этнической украинки.
Другие же жалуются, что она не родилась в Японии и даже на половину не японка. Также высказывают мнение, что это "неправильное сообщение, когда европейского человека называют самой красивой японкой". А другие называют победу Каролины Шиино "политическим решением".
Этническая украинка Каролина Шиино победила на конкурсе Мисс Япония 2024
Несмотря на это, большинство японцев считают победу украинки "данью времени", а организатор конкурса Ай Вада заявила, что Каролина Шиино "разговаривает и пишет на красивом и вежливом японском языке" и является "большей японкой, чем другие".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о модели, созданной искусственным интеллектом, которая зарабатывает тысячи евро в месяц.
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