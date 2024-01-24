Украинка победила на конкурсе "Мисс Япония": это вызвало скандал среди японцев

26-летняя модель, которая родилась в Украине Каролина Шиино, победила на конкурсе "Мисс Япония". Из-за не японского происхождения победительницы конкурса красоты, японцы живо обсуждают событие в социальных сетях и выражают слова поддержки и возмущения.



Украинка Каролина Шиино победила на конкурсе красоты в Японии

Каролина Шиино в возрасте пяти лет переехала в Японию, а в 2022 году она получила японское гражданство. Из-за своей внешности Каролина сталкивалась с дискриминацией, поэтому решила подать заявку на конкурс, чтобы создать общество, где людей не оценивают по внешнему виду.

После объявления победы Каролина Шиино расплакалась и сказала, что выиграть конкурс было ее мечтой и поблагодарила за то, что ее признали на конкурсе "Мисс Япония 2024".

Однако часть японского общества критически отреагировала на победу этнической украинки.

"Этот человек, которого выбрали Мисс Япония, даже не смесь японки, а 100% чистая украинка. Поймите, она красивая, но это не "Мисс Япония". Где японскость?" – пишут японцы.

Другие же жалуются, что она не родилась в Японии и даже на половину не японка. Также высказывают мнение, что это "неправильное сообщение, когда европейского человека называют самой красивой японкой". А другие называют победу Каролины Шиино "политическим решением".





Этническая украинка Каролина Шиино победила на конкурсе Мисс Япония 2024



Несмотря на это, большинство японцев считают победу украинки "данью времени", а организатор конкурса Ай Вада заявила, что Каролина Шиино "разговаривает и пишет на красивом и вежливом японском языке" и является "большей японкой, чем другие".

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