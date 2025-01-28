Этим военным продлили срок действия контракта: решение Правительства

Кандидаты на должности военных капелланов получили больше времени для оформления контракта – теперь это шесть месяцев вместо трех. Правительство приняло изменения, призванные упростить процедуры и обеспечить качественную духовную поддержку военных. Разбираем, как эти нововведения окажут влияние на работу Службы военного капелланства.

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Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, продлевающие срок для заключения контракта о прохождении военной службы на должностях капелланов с трех до шести месяцев. Изменения были внесены в Положение о порядке выдачи мандата на капелланскую деятельность, утвержденное постановлением №859 от 2 августа 2022 года. Проект постановления разработало Министерство обороны Украины по инициативе Межконфессионального совета по военному капелланству.

Что именно изменилось

Копии мандатов будет теперь передавать непосредственно Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, а не религиозные организации. При увольнении военных капелланов военные формирования обязаны уведомлять не только Государственную службу по этнополитике, но и центральные органы исполнительной власти, к которым они принадлежат. Срок заключения контракта на службу в Службе военного капелланства увеличен до шести месяцев со дня получения мандата.

Почему это важно?

Заместитель Министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подчеркнул, что эти изменения направлены на устранение бюрократических преград и обеспечение эффективной работы капелланов.

"Эти изменения – не просто усовершенствование процедур, а забота о наших военных, ежедневно защищающих Украину. Стремимся устранить лишние препятствия и обеспечить наших защитников любой поддержкой, в том числе и духовной", – отметил заместитель Министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Начальник Управления гуманитарного обеспечения Минобороны майор Диана Копаница подчеркнула:

"Военные капелланы работают в самых сложных условиях, помогая нашим защитникам преодолевать стресс, сохранять веру и уверенность в своих силах. Удлинение срока заключения контрактов создает возможность привлечь к этой важной миссии больше преданных и мотивированных людей"

Нововведения также будут способствовать надлежащему укомплектованию Службы военного капелланства и решению вопросов с несвоевременным заключением контрактов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские власти завершают разработку реформы, направленной на привлечение в армию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом в интервью Associated Press сообщил заместитель руководителя Офиса президента и бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса. По словам Палисы, новые способы привлечения военнообязанных необходимы, поскольку нынешняя система призыва тормозит прогресс. Одной из инициатив является программа под названием "честный контракт" , рассчитанная преимущественно на молодежь 18-25 лет, а также на тех, кто имеет отсрочку. Этот план подразумевает финансовые стимулы, гарантированную подготовку и создание условий для эффективного диалога между солдатами и командирами.