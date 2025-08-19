Эта кнопку в авто, способная вдвое продлить "жизнь" двигателя

Новейшие технологии сделали управление более комфортным, и иногда удобство может стоить дорого. Одной из популярных функций среди владельцев кроссоверов и премиум-седанов является дистанционный запуск двигателя. Однако далеко не все водители уверены, что это неопасно.

Американский автомеханик Скотти Килмер, имеющий более 50 лет опыта ремонта авто, поделился своей профессиональной оговоркой в видеоблоге.

По словам Килмера, запуск двигателя – это критический момент, когда мотор получает наибольшую нагрузку.

"Большинство износа происходит именно в этот момент. До 97% — еще до того, как смазка успевает добраться до всех узлов", — говорит автомастер.

Автомеханик советует отключать функцию автозапуска, чтобы уменьшить износ. Сделать это просто – нужно найти кнопку с буквой "А" и стрелкой в виде круга, обычно расположенной на передней панели.

"Это как включать и выключать компьютер по десять раз в день вместо того, чтобы перевести его в спящий режим", — добавил мастер.

По его мнению, регулярное использование этой опции почти вдвое сокращает моторесурс. С этим согласен и украинский специалист.

"Действительно, чем чаще стартует мотор на холодную, тем быстрее он изнашивается. Мы часто видим на СТО авто с проблемами смазочного насоса или вкладышей – и это нередко следствие постоянного автозапуска", – рассказал автослесарь Игорь из Киева.

Отказ от этого, казалось бы, мелочи может помочь вам сэкономить ваши средства. Замена или капитальный ремонт двигателя обойдется не менее 60-80 тыс. грн. И это без учета дополнительных затрат на эвакуатор и потери времени.

Итак, один легкий напор и вы либо продлеваете жизнь двигателя, либо приближаете его к дорогому ремонту.

