Эта фраза Зеленского все перечеркнула: почему Трамп в бешенстве

После того как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "молчание Америки" стимулирует российского диктатора Владимира Путина на фоне самого масштабного за три года войны воздушного удара по Украине, Дональд Трамп решил резко ответить. Он раскритиковал, как Путина – за безумные удары, так и самого Зеленского за слова, которые провоцируют еще большую войну. Об этом говорится в материале CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Автору публикации напомнили, что во время очередной волны российских атак, унесших жизни по меньшей мере 12 украинцев, в том числе троих детей, Зеленский призвал Запад не оставаться в стороне.

"Мир может уйти в отпуск, но война продолжается... Молчание Америки и молчание других в мире только поощряет Путина", — отметил украинский лидер в Telegram.

Однако впоследствии Трамп обрушился с критикой на украинского президента, написав в Truth Social: "Все, что он (Зеленский – ред.) говорит, создает проблемы. Мне это не нравится, и лучше это прекратить".

Он также добавил, что Зеленский "не делает своей стране никакой услуги, говоря так, как он это делает".

Таким образом, вместо поддержки призывов Украины к решительным действиям, Трамп поставил под сомнение коммуникацию Зеленского, обвинив его в провоцировании ситуации. Это заявление прозвучало в момент, когда Украина испытывает сокрушительные удары и призывает союзников к более активной помощи и новым санкциям против России.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal", ссылаясь на источники.

Авторы публикации пояснили, что речь идет о санкциях, поскольку Трамп разочарован "нападками" российского диктатора Владимира Путина на Украину и медленными темпами мирных переговоров.



