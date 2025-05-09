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Есть только один фактор, который заставит Путина диктатора мгновенно закончить войну

Никакие дипломатические форматы или визиты иностранных лидеров не заставят Путина остановиться только отсутствие финансов и ресурсов.

сегодня, 09:10
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Клименко Елена

Россия будет продолжать войну, пока будет на это деньги, заявил публицист и политический аналитик Виталий Портников

Есть только один фактор, который заставит Путина диктатора мгновенно закончить войну

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По его словам, именно экономическая способность Кремля является главным фактором, определяющим длительность вооруженной агрессии против Украины.

Портников подчеркнул, что количество лидеров, которые прибудут в Москву 9 мая или примут участие в мирных инициативах, действительно не влияет на готовность Путина прекратить боевые действия.

"Неважно, сколько президентов приедет на очередное действо в России. Важно лишь одно — хватает ли у Путина ресурсов для продолжения войны", — отметил эксперт.

По его словам, все разговоры о дипломатии, политике или символизме визитов — это второстепенное. Если Кремль окажется в тупике, решение о прекращении войны будет принято немедленно.

"Когда денег не останется — мир наступит буквально на следующий день. Если финансирование будет — война будет продолжаться", — подчеркнул Портников.

В итоге обозреватель добавил, что Путина беспокоят только три вещи — средства, оружие и человеческий ресурс. Именно эти факторы диктуют его военные решения, а не политическую целесообразность или международное давление.

Экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться, что создает серьезную угрозу продовольственной безопасности страны. В частности, Россия переживает настоящий картофельный кризис, из-за чего цены на этот продукт выросли в четыре раза и стал доступен только для избранных.

Как уже писали "Комментарии", советник диктатора России США Юрий Ушаков выразил разочарование действиями американской администрации, заявив, что Соединенные Штаты "разочаровывают Россию даже больше, чем Россия — их".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vQ84Hk4cYJM
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