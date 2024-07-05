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Есть ли толк от "соглашений о безопасности", подписанных с разными странами: мнение украинцев

65% украинцев одобряют соглашения по безопасности с партнерами, но сомневаются в их эффективности

сегодня, 13:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Подавляющее большинство украинцев (65%) считают, что соглашения о безопасности, подписанные с разными странами мира, полезны для укрепления обороноспособности Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Есть ли толк от "соглашений о безопасности", подписанных с разными странами: мнение украинцев

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: из открытых источников

"В то же время важно учесть, что из них считаются очень полезными — 18%, а остальные 47% считают скорее полезными (то есть в большинстве отношение сдержанно-осторожное)", — отмечают социологи.

При этом 27% украинцев утверждают, что эти соглашения либо не оказывают влияния на обороноспособность, либо вообще бесполезны.

По данным опроса, 13% украинцев считают, что соглашения о безопасности позволят получить все необходимое для освобождения всех территорий и отпора российской агрессии в будущем. Еще 27% считают, что эти соглашения позволят как минимум сдерживать врага на нынешней линии фронта и, возможно, освободить отдельные территории. То есть в целом по мнению 40% соглашения о безопасности способны по меньшей мере сдерживать врага.

В то же время, 51% украинцев считают, что Украина получит недостаточную поддержку для эффективного противодействия России.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, поскольку фундаментальным является запрос на безопасность, важно, чтобы сами украинцы верили, что параметры договоренностей Украины с партнерами (нынешние и будущие) действительно создают условия, когда можно чувствовать у себя по крайней мере относительной безопасности.

"В настоящее время среди украинцев есть немалые сомнения", — сказал он.

По его мнению, в условиях невозможности на данный момент членства в НАТО Украина может только полагаться на договоры о безопасности.

"Трудно критиковать украинцев за осторожность и сомнения. Украинцы помнят печально известный Будапештский меморандум, недостаточно своевременную и в недостаточной номенклатуре помощь после полномасштабного вторжения, зависимость помощи Украины от внутренней политики стран-партнеров", — констатировал социолог.

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