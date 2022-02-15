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Есть ли основания для введения военного положения: Резников внес ясность

Министр просит украинцев сохранять спокойствие и не паниковать

сегодня, 10:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на поток панических заявлений в СМИ о приближающемся российском вторжении оснований для введения военного положения в Украине нет. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV" министр обороны Алексей Резников.

Есть ли основания для введения военного положения: Резников внес ясность

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр отметил, что он лично не может назвать сложившуюся в Украине обстановку тревожной. Нет причин для паники и, тем более, нет причин для того, чтобы паковать вещи и куда-то уезжать из страны. 

Что касается возможности ввести военное положение в Украине, то Алексей Резников пояснил, что его есть смысл вводить, если есть факт агрессии, то есть, наступление происходит именно в этот момент. Пока что такого не произошло и, есть надежда, что не произойдет.

При этом глава Минобороны отметил, что украинская армия способна дать быстрый и жесткий отпор врагу, если он предпримет попытку вторжения на суверенную территорию Украины.

Также Алексей Резников оценил вероятность возможного вторжения российских войск со стороны Беларуси. Министр считает такой поворот событий невозможным. Поэтому неприятностей на украино-белорусской границе, скорее всего, ждать не стоит.

Читайте также на портале "Комментарии" – в Госдепе США резко сменили мнение. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил во время общения с представителями масс-медиа, что США никогда не называли возможное вторжения российских войск, как неотвратимое. До сих пор остается возможность снизить градус эскалации, задействовав дипломатические механизмы. Прайс подчеркнул, свои прогнозы Вашингтон делает, отталкиваясь исключительно от данных разведки.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v9B6dQstpNg
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