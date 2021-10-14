Есть хорошая новость для Украины: стали известны результаты визита Нуланд в РФ

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Кравцев Сергей
С 11 по 13 октября проходил визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Уже есть некоторые предварительные итоги. Можно ли говорить хоть о каких-то подвижках, в том числе в ракурсе украинского кейса? Что могло остаться за кадром? В этих вопросах в эксклюзивном интервью для портала "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Виктория Нуланд. Фото: из открытых источников
Судя по весьма скупым сообщениям в СМИ, стороны остались при своем мнении по ряду вопросов, в том числе и по украинской тематике. На это обращает внимание глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос.
Олег Белоколос подчеркивает, что российская сторона заинтересована в снятии ограничений относительно функционирования своих представительств в США и продвижении своих торгово-экономических интересов.
По словам исполнительного директора в Центре прикладных политических исследований "Пента", политического эксперта Александра Леонова, Россия уже выступила с комментариями, указав на "неудовлетворительный характер" встречи.
Встреча, Нуланд с представителями РФ, скорее всего, носила ознакомительный характер. Она была важна тем, что предметно обсуждались возможные точки соприкосновения и компромиссы. Обсуждались людьми, которые предметно владеют темой, отмечает Александр Леонов.
Также читайте на портале "Комментарии" — политический эксперт Олеся Яхно рассказала, почему визит Нуланд в РФ оказался провальным.
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сегодня, 12:01
тупое русское б л я д с т в о. что могут долбанные русяки? ни х у я не могут, тупой дебильный народ.