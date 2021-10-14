Есть хорошая новость для Украины: стали известны результаты визита Нуланд в РФ

С 11 по 13 октября проходил визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Уже есть некоторые предварительные итоги. Можно ли говорить хоть о каких-то подвижках, в том числе в ракурсе украинского кейса? Что могло остаться за кадром? В этих вопросах в эксклюзивном интервью для портала "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Виктория Нуланд. Фото: из открытых источников

Российская сторона заинтересована в снятии ограничений относительно функционирования своих представительств в США

Судя по весьма скупым сообщениям в СМИ, стороны остались при своем мнении по ряду вопросов, в том числе и по украинской тематике. На это обращает внимание глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос.

"В тоже время, очевидно, состоялась дискуссия по вопросам, связанным со стратегической стабильностью. Нельзя исключить, что американская сторона передала свои предложения именно в этой сфере. Не случайно во встрече в МИДе РФ присутствовал заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник Фомин", – отмечает эксперт.

Олег Белоколос подчеркивает, что российская сторона заинтересована в снятии ограничений относительно функционирования своих представительств в США и продвижении своих торгово-экономических интересов.

"Показательно, что именно сегодня в росСМИ появилась информация о возможном визите в Вашингтон вице-премьера России Алексея Оверчука", – акцентирует эксперт.

Стороны остались при своем мнении, подвижек нет. И это хорошая новость для Украины

По словам исполнительного директора в Центре прикладных политических исследований "Пента", политического эксперта Александра Леонова, Россия уже выступила с комментариями, указав на "неудовлетворительный характер" встречи.

"Это значит, что стороны остались при своем мнении, подвижек нет. И это хорошая новость для Украины, – считает эксперт. – То есть, США не собираются "продавать" Украину, совершать "большую сделку" за ее счет и тому подобное".

Встреча, Нуланд с представителями РФ, скорее всего, носила ознакомительный характер. Она была важна тем, что предметно обсуждались возможные точки соприкосновения и компромиссы. Обсуждались людьми, которые предметно владеют темой, отмечает Александр Леонов.

"Для Украины важно быть проактивной на этом направлении. Массовая роспаспортизация на Донбассе позволяет президенту Владимиру Зеленскому отказаться от имплементации крайне неудобной для нас формулы Штайнмайера, – считает эксперт. – Необходимо возобновить активные переговоры о введении миротворцев ООН на Донбасс. Во время президентства Петра Порошенко эта тема была близка к реализации. За прошедшие два с половиной года темп был утерян и, очевидно, необходимо всё начинать с самого начала".

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