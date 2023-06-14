Еще одна страна признала Голодомор геноцидом против украинского народа

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает портал "Комментарии".



Люксембург признал Голодомор геноцидом человечества. Фото из открытых источников

"Я приветствую историческое голосование Палаты депутатов Люксембурга за признание сталинского Голодомора 1932-1933 годов геноцидом против украинцев. Этот шаг чествует миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость", — подчеркнул глава украинского Министерства иностранных дел.

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До этого такое же решение приняли и другие мировые государства. В их числе Австралия, Канада, Бразилия, Словения, Румыния, Великобритания, Франция, Исландия, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Молдова и Ирландия.

Также резолюцию о признании Голодомора геноцидом против украинского народа принял и Европейский парламент.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Кулеба рассказал, как партнеры Украины могут прекратить ракетный террор РФ. В МИДе намекнули, что между Украиной и некоторыми западными партнерами может состояться непростой разговор. Министр проинформировал, что Украина переслала странам-партнерам перечень из 36 компаний военно-промышленного комплекса РФ, причастных к производству воздушных средств поражения, и просила ввести ограничения по ним.

Читайте на сайте "Комментарии", — Румыния признала Голодомор преступлением против украинского народа. Голодомор 1932-1933 годов признан преступлением против человечества и украинского народа в Румынии. Сенаторы и депутаты Румынии провели совместное заседание и приняли Декларацию румынского парламента об осуждении умышленного голода, понесенного украинским народом в результате советской оккупации в 1932-1933 годах.