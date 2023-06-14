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Еще одна страна признала Голодомор геноцидом против украинского народа

Голодомор 1932-33 годов в Украине парламент Люксембурга признал геноцидом против украинцев

сегодня, 10:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает портал "Комментарии".

Еще одна страна признала Голодомор геноцидом против украинского народа

Люксембург признал Голодомор геноцидом человечества. Фото из открытых источников

"Я приветствую историческое голосование Палаты депутатов Люксембурга за признание сталинского Голодомора 1932-1933 годов геноцидом против украинцев. Этот шаг чествует миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость", — подчеркнул глава украинского Министерства иностранных дел.


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До этого такое же решение приняли и другие мировые государства. В их числе Австралия, Канада, Бразилия, Словения, Румыния, Великобритания, Франция, Исландия, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Молдова и Ирландия.

Также резолюцию о признании Голодомора геноцидом против украинского народа принял и Европейский парламент.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Кулеба рассказал, как партнеры Украины могут прекратить ракетный террор РФ. В МИДе намекнули, что между Украиной и некоторыми западными партнерами может состояться непростой разговор. Министр проинформировал, что Украина переслала странам-партнерам перечень из 36 компаний военно-промышленного комплекса РФ, причастных к производству воздушных средств поражения, и просила ввести ограничения по ним.

Читайте на сайте "Комментарии", — Румыния признала Голодомор преступлением против украинского народа. Голодомор 1932-1933 годов признан преступлением против человечества и украинского народа в Румынии. Сенаторы и депутаты Румынии провели совместное заседание и приняли Декларацию румынского парламента об осуждении умышленного голода, понесенного украинским народом в результате советской оккупации в 1932-1933 годах.



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