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Еще одна страна открыла границы для туристов: условия въезда для украинцев

Иордания готова принять туристов из 43 стран, но есть условия

сегодня, 18:49
Автор:

Таисия Ерохина

Иордания с 8 сентября возобновила международный туризм после шести месяцев закрытия границ из-за коронавирусной эпидемии, сообщает Travel off Path.

Еще одна страна открыла границы для туристов: условия въезда для украинцев

Так, правительство разделило страны, из которых прибывают путешественники, на зеленые, желтые и красные, учитывая распространенность COVID-19. Всего 43 страны получат разрешение на въезд в Иорданию с целью туризма. В числе "зеленых": Канада, Кипр, Чехия, Дания, Греция, Гонконг, Венгрия, Литва, Малайзия, Марокко, Польша, Швейцария, Таиланд, Турция и Тунис. Граждане этих стран должны предъявить отрицательный результат теста ПЦР на COVID-19, сделать еще один тест по прибытии, и если он будет отрицательным - прохождение карантина не потребуется.

"Желтыми" странами определены Алжир, Австрия, Германия, Италия, Мальта, Нидерланды и ОАЭ. Путешественникам из "желтой" зоны также надо показать отрицательный тест, пройти еще один, и независимо от результата, все будут отправлены в стационарный карантин на срок семь дней, а затем - домашний, еще на неделю.

В красной зоне оказались такие страны, как Бахрейн, Бельгия, Франция, Ирак, Кувейт, Ливан, Ливия, Оман, Катар, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Испания, Великобритания, Украина, США, Египет, Судан, Сирия и Йемен. Путешественники должны предоставить отрицательный результат теста ПЦР на COVID-19 не ранее, чем за 72 часа до вылета, пройти еще один после прибытия. Независимо от результатов тестирования все туристы обязуются пройти семидневный стационарный карантин, а потом еще неделю домашний, но с электронным браслетом отслеживания.

Кроме того, туристам нужно будет заполнить декларацию о поездке в Иорданию, внести предоплату (56 долларов) за тест на COVID-19 после прибытия, установить приложение Aman.jo, предоставить доказательства, что вы проживали в стране отправления не менее 14 дней и туристическую страховку , что покрывает лечение COVID-19.

Добавим, что гражданам Украины понадобится еще и виза.

Напомним, Украина обновила перечень стран: Албания "позеленела", Хорватия - в красной зоне.


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