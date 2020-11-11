Еще один в пользу коронавируса: заболел вице-премьер-министр

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников тоже заболел коронавирусной болезнью. Об этом он сообщил 11 ноября на своей странице в Facebook.

Резников сообщил, что еще с начала этой недели — с вечера понедельника — ушел на самоизоляцию. И не зря, потому что сегодня он получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Министр отметил, что чувствует себя нормально.

"Запахи, вкусы — все ок, обрадовался, почувствовав аромат жареного лучка. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле — как после занятий спортом", — говорится в сообщении.

Кроме того, Резников отметил, что у него немного охрип голос.

Напомним, сегодня стало известно, что коронавирусная инфекция не прошла мимо спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Глава парламента рассказал, как у него протекает эта болезнь. На заболевание Разумкова уже отреагировал в своем стиле бывший глава ОП Андрей Богдан.

Ранее коронавирусом заболел президент Владимир Зеленский. Гарант рассказал, как себя чувствует.

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