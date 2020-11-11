Еще один в пользу коронавируса: заболел вице-премьер-министр

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Таисия Ерохина
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников тоже заболел коронавирусной болезнью. Об этом он сообщил 11 ноября на своей странице в Facebook.
Резников сообщил, что еще с начала этой недели — с вечера понедельника — ушел на самоизоляцию. И не зря, потому что сегодня он получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Министр отметил, что чувствует себя нормально.
Кроме того, Резников отметил, что у него немного охрип голос.
Напомним, сегодня стало известно, что коронавирусная инфекция не прошла мимо спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Глава парламента рассказал, как у него протекает эта болезнь. На заболевание Разумкова уже отреагировал в своем стиле бывший глава ОП Андрей Богдан.
Ранее коронавирусом заболел президент Владимир Зеленский. Гарант рассказал, как себя чувствует.
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