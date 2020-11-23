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Еще один белорусский певец иммигрировал в Украину из-за политических гонений

Мужчина находится в Киеве

сегодня, 16:39
Автор:

Дмитрий Симоненко

Еще один белорусский певец иммигрировал в Украину из-за политических гонений. Солист белорусской группы "Стары Ольса" Дмитрий Сосновский был вынужден скрыться на территории Украины, покинув Родину. По словам белоруса, преследования правоохранителями начались с того момента, как певец был задержан после участия в цепи памяти погибшего в результате репрессий со стороны действующей власти Романа Бондаренко. На него было наложено административное наказание в виде штрафа, а несколько дней спустя, в его отсутствие дома, его искали представители полиции. На данный момент сосновский находится в украинской столице, у друзей. 

Еще один белорусский певец иммигрировал в Украину из-за политических гонений

"В Киеве, у друзей, в безопасности. Мемуары напишу. Спасибо: Викторович, моя семья, семья, которая спасла, конспиративный дом, гараж, мальчики, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричард, Панкевичу, Карине и Жене, полковнику. И еще горе добрых людей! Жыве вечна! Мы победим!", — написал на своей странице в Facebook певец.

Еще один белорусский певец иммигрировал в Украину из-за политических гонений - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что около 400 людей задержаны во время протестов в Беларуси. 



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