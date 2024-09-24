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Важно ЕС меняет правила пересечения границы: кому могут отказать во въезде

Важно отметить, что безвизовый режим не отменяется, и в настоящее время не вводится никакое дополнительное собрание

сегодня, 13:42
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Амбарцумян Анна

Европейский Союз объявил об изменениях в правилах пересечения границы, которые вступят в силу с 10 ноября. Теперь вместо традиционных штампов в паспорте для идентификации пассажиров будут использоваться технологии сканирования лица и отпечатков пальцев. Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

ЕС меняет правила пересечения границы: кому могут отказать во въезде

Граница с Польшей. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Новая система, известная как EES (Entry/Exit System), будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев, пересекающих границы стран Шенгенской зоны, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза.

Что именно изменится

При первом въезде у вас будут собраны биометрические данные: отпечатки пальцев и фотографии лица. Эти данные будут храниться в течение трех лет, что означает, что повторная регистрация не потребуется. Порядок прохождения границы станет автоматизирован через терминалы самообслуживания, однако время пребывания на границе может увеличиться примерно на 40 секунд, пока будут собирать вашу информацию.

Если вы откажетесь предоставить биометрические данные, вам может быть отказано во въезде. При каждом последующем пересечении границы нужно будет сканировать паспорт на терминале самообслуживания.

Цель внедрения EES

Основными целями новой системы является упрощение процесса пересечения границ, повышение уровня безопасности в результате использования биометрических документов, предотвращение использования поддельных паспортов и борьба с нелегальной миграцией. Эти изменения направлены на обеспечение более эффективного контроля на границах и защиты интересов стран-членов ЕС.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/novi-pravyla-vizdu-do-ies
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