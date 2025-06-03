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Ермак в Вашингтоне озвучил категорическую угрозу России: громкое заявление

Глава Офиса президента встретился с Келлогом и подробно рассказал об операции "Паутина"

3 июня 2025, 23:30 comments5246
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Клименко Елена

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поделился фотографиями со своей встречи в Вашингтоне с Китом Келлогом, специальным представителем бывшего президента США Дональда Трампа по Украине.  

Ермак в Вашингтоне озвучил категорическую угрозу России: громкое заявление

Фото: скриншот

В своем сообщении в соцсети Х Ермак подробно рассказал о том, что обсуждали во время встречи. Основное внимание было уделено военной ситуации на фронте, анализу результатов недавних переговоров в Стамбуле, а также вопросам усиления санкций против Российской Федерации. Особо важной темой стала оборонная поддержка Украины, которая остается критической для обеспечения безопасности страны.

Кроме того, стороны обсудили трагическую тему похищения российскими оккупантами украинских детей. Ермак поделился с Келлогом информацией о списках детей, переданных российской стороне, и подчеркнул необходимость их безотлагательного возвращения в Украину.

Особое внимание Ермак обратил на операцию "Паутина", которую Украина провела против российской авиации. Он пояснил, что эта операция была вынужденным ответным шагом на постоянное нарушение Россией режима прекращения огня. По словам руководителя ОП, Украина сделала все возможное, чтобы добиться мира, но в случае если Россия не прекратит агрессию добровольно, страна будет вынуждена применять силу для уничтожения военного потенциала врага.

"Россия всеми силами пытается избежать прекращения огня. Мы же считаем, что это нужно сделать по силе, поскольку Украина сделала максимум для мирного урегулирования. Если же агрессор продолжит боевые действия, мы вынуждены будем проводить операции, чтобы уничтожать их военную мощь", — подчеркнул Ермак.

Он также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и американскому народу за постоянную поддержку Украины, а также за консолидацию двух партий США по вопросу помощи нашему государству.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во время вчерашних переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине кратковременное прекращение огня на отдельных участках фронта продолжительностью 2-3 дня. Агрессор использует это для улучшения своего оперативного положения на поле боя, рассказал политолог Олег Саакян.

 

 



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