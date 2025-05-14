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Эрдоган выступил с резким заявлением по установлению мира в Украине

Анкара настаивает, что НАТО не должно становиться стороной в войне в Украине

сегодня, 11:25
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Клименко Елена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об активизации усилий Анкары по установлению справедливого мира и прекращению боевых действий в Украине. В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, о чем сообщает агентство "Анадола", он подчеркнул важность скорейшего достижения полного перемирия между Россией и Украиной.

Эрдоган выступил с резким заявлением по установлению мира в Украине

Реджеп Эрдоган. Фото: 24Канал

"Турция последовательно выступает за немедленное установление всеобъемлющего режима тишины", — отметил Эрдоган.

По его словам, потеря шансов на мирное урегулирование недопустима.

В рамках этих усилий турецкий лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Также Эрдоган подчеркнул неизменность турецкой позиции по роли Североатлантического альянса:

"НАТО должно сохранять нейтралитет и не быть стороной конфликта", — подчеркнул он.

Тем временем президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил желание пообщаться с Путиным в преддверии встречи в Стамбуле. Он надеется убедить российского руководителя поучаствовать в прямом диалоге с Владимиром Зеленским. Однако, по данным СМИ, Путин, вероятно, не приедет в Стамбул. The Washington Post со ссылкой на источники в Кремле сообщает, что вместо него Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента по международным вопросам Юрий Ушаков.

Следует также отметить, что вицеспикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил о возможности сдвигов в переговорном процессе, запланированном на 15 мая. В то же время, он цинично отметил, что для этого Украина должна "отказаться от выдвижения любых ультиматумов".

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение боевых действий как шаг к мирному урегулированию войны в Украине.



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