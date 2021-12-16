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Эпоха конверторов и схемных НДС заканчивается, — эксперт

В налоговой системе Украины впервые создан прецедент реальной борьбы с коррупцией

сегодня, 17:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Эпоха конверторов и схемных НДС заканчивается, — эксперт

Эксперт оценил борьбу со схемными НДС, фото из открытых источников

Впервые за много лет в Украине развернута полномасштабная кампания по борьбе с масштабным уклонением от уплаты налогов. Блокируются так называемые схемы "скруток" НДС,  которые ежемесячно наносили бюджету страны миллиардные ущербы. Но, крепкая и хорошо организованная украинская коррупционная система сопротивляется. Об этом на сайте Корреспондент заявляет аналитик, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Борются с переменами не только и не столько "скрутчики", но и те, кто их покрывает в налоговой. В то же время в парламенте развернулась борьба с коррупцией в ГНС", — считает эксперт.

Также,  по мнению Дмитрия Марунича, на прекращение работы схем и конверторов направлена инциатива главы комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева.

По мнению эксперта, в украинской налоговой впервые создан прецедент реальной борьбы с коррупцией.

"Это первый шаг к системе и мировоззрению, существующим, например, в США: неуплата налогов — это тяжкое уголовное преступление. И то, что процесс борьбы со скрутками сейчас пошел, подтверждает то, о чем я и другие эксперты заявляли ранее: законов у нас хватает, но они не исполняются", — уверен  Дмитрий Марунич.

Также аналитик обращает внимание на необходимость не только ликвидации самих схем, но и наказания тех должностных лиц, которые "дают гарантии неприкосновенности" всем, кто в этих схемах замешан.


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Источник: https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4428227/
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