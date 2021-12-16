Эпоха конверторов и схемных НДС заканчивается, — эксперт

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Козлова Альбіна
Эксперт оценил борьбу со схемными НДС, фото из открытых источников
Впервые за много лет в Украине развернута полномасштабная кампания по борьбе с масштабным уклонением от уплаты налогов. Блокируются так называемые схемы "скруток" НДС, которые ежемесячно наносили бюджету страны миллиардные ущербы. Но, крепкая и хорошо организованная украинская коррупционная система сопротивляется. Об этом на сайте Корреспондент заявляет аналитик, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Также, по мнению Дмитрия Марунича, на прекращение работы схем и конверторов направлена инциатива главы комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева.
По мнению эксперта, в украинской налоговой впервые создан прецедент реальной борьбы с коррупцией.
Также аналитик обращает внимание на необходимость не только ликвидации самих схем, но и наказания тех должностных лиц, которые "дают гарантии неприкосновенности" всем, кто в этих схемах замешан.
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