Энергетические итоги 2024 года: какие ожидания от 2025-го

После тяжелых ударов, которые украинская энергосистема пережила этим летом, к отопительному сезону мы подходили с опасениями. Хоть власти и уверяли, что защита энергообьектов на довольно высоком уровне, первые же обстрелы этой осенью показали, что "прилетов" по энергетике хватает, а значит есть над чем работать. 25 декабря враг продолжил свой ракетно-дроновый террор, ударив по энергетике Украины. В итоге в Минэнерго уже заявили о серьезных последствиях атаки, а Укрэнерго ввело графики отключения света. Портал "Комментарии" продолжает подводить итоги года, предложив экспертам подвести энергетические итоги 2024-го года, а также поделиться своими ожиданиями от 2025-го.

Итоги 2024 года. Фото из открытых источников

Многие заявления политиков и чиновников оказалось пшиком

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отметил, что итоги года для украинской энергетики, да и для ЖКХ тоже оказались плачевными.

"Сколько мы не читали и не слышали заявлений от действующих или уволенных политиков и чиновников от энергетики, о готовности объектов второго, третьего и даже четвёртого уровня – все это оказалось пшиком. Объекты Укрэнерго не защищены даже от "шахедов", о генерации нечего даже и упоминать, защитить её от ракетных обстрелов невозможно", – отметил Олег Попенко.

Эксперт отметил, как показывает 2024-й год, даже имея деньги, а денег было много, только из бюджета было выделено несколько десятков миллиардов гривен, ответственные органы не смогли за этот год создать нормальную противодроновую оборону.

"Очень много в 2024 году говорили и о создании децентрализованной генерации, но, даже имея генерацию в наличии (только USAID передали нам 91 газопоршневую установку, это около 50МВт генерации) мы не смогли их подключить и запустить. Тарифы на электроэнергию в 2024 году выросли в очередной раз как для населения, так и на рынке электроэнергии. При этом и рост тарифов оказался приблизительно одинаковым. Тарифы выросли больше чем на 60%", — отметил эксперт.

Если говорить о 2025 году, то, по прогнозу Олега Попенко, не стоит ждать от наступающего года каких-то особых положительных изменений.

"Тарифы на электроэнергию для населения в 2025 году планируют в очередной раз повысить ориентировочно до 6,32 грн за кВт-ч и это, я думаю, не предел. За 2-3 года нас ожидает повышение до 9 грн. Ситуация на рынке электроэнергии не способствует стабильности и уже с начала года мы будем платить в стоимости товаров и услуг на 29% дороже за услуги Укрэнерго", – подытожил эксперт.

Враг будет активно давить на нас и нашу энергосистему

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип отметил, что по поводу защищенности объектов уже неоднократно озвучивалось, что далеко не все объекты энергосистемы можно защитить.

"Если мы говорим о тепловых электростанциях или любых других электростанциях, то машинный зал никаким укрытием над ним защитить нельзя. Длина машинного зала 1 км, высота 40-50 м. То есть, построить какое-нибудь защитное сооружение нереально. Тогда, когда говорили, что, например, Центрэнерго защищено, очевидно, речь шла об отдельных элементах Центрэнерго, которые подвергались защите, например, это пристанционный трансформатор", – отметил эксперт.

Что касается Укрэнерго, как оператора передачи электроэнергии, то, по словам собеседника портала "Комментарии", было действительно построено много хранилищ и укрытий, которые и показывают свою эффективность и серьезно защищают от "прилетов".

Говоря по ожиданию от 2025-го года, Андриан Прокип отмечает, что на самом деле единственный фактор, который будет влиять на следующий год, это будет то, как мы сможем защищаться от обстрелов.

"В сущности, единственное, что будет влиять на состояние энергосистемы Украины – это количество обстрелов и наличие у нас систем ПВО. За последний месяц мы видели сообщения о том, что нам доставляли новые системы, но при всем этом их недостаточно. Сейчас создается впечатление, что россияне будут давить на нас к инаугурации Трампа, для того чтобы, когда новая Администрация пришла к власти, то у них создалось впечатление, что Украина уже разрушена с разбитой энергосистемой. В логике россиян лежит то, что Администрация Трампа тогда будет принимать такие решения, которые выгодны России, но не факт, что именно таким будет соображение новой американской Администрации. Но враг будет активно давить на нас и нашу энергосистему", – прокомментировал Андриан Прокип.

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