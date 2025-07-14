Эмоциональное восстановление после потери: в Италии прошел лагерь для детей, потерявших родных из-за войны

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Этим летом в итальянском курортном городке состоялся оздоровительно-психологический лагерь для детей из Украины. За две смены здесь побывали 100 украинских детей, в том числе пациенты Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и дети, потерявшие одного или обоих родителей из-за российской войны против Украины. Об этом пишут "Українські новини".
В Италии состоялся лагерь для детей, потерявших родных из-за войны
Инициативу реализовали благотворительный фонд King Foundation и благотворительная организация "Мама и младенец", которые объединили свои усилия по созданию безопасной, теплой и терапевтической среды для детей, пострадавших от войны.
Этот лагерь – не просто место для развлечений. Это мощная программа психологической поддержки: море, общение с опытными психологами, спортивные активности, арт-терапия, командные игры, вечерние киносеансы под звездами. Все для эмоционального исцеления и возвращения детства.
Для БФ King Foundation, входящей в состав King Group, участие в "Сохрани детство" стало уже вторым. В 2024 году фонд присоединился к проекту как партнер и сегодня продолжает реализовывать свою стратегическую миссию – долговременную, последовательную поддержку детей, переживших потерю: от помощи с учебой – до карьерного сопровождения и подготовки к самостоятельной взрослой жизни.
Благотворительная организация "Мама и младенец" уже более 20 лет помогает семьям в кризисных ситуациях. Ее команда имеет уникальный опыт работы с детьми и хорошо знает, насколько важно поддержать своевременно – особенно тех, кто пережил глубокую потерю.
С начала полномасштабного вторжения благодаря инициативе "Сохрани детство" уже около 1000 детей со всей Украины получили возможность хотя бы на время забыть об ужасах войны и снова почувствовать себя детьми.
Детство нельзя вернуть, но можно создать моменты, которые останутся навсегда. Вот почему такие социальные проекты имеют огромное гуманитарное и общественное значение. Они формируют поколение, растущее с опытом заботы, любви и доверия, а не только потерь.