Эмоциональное восстановление после потери: в Италии прошел лагерь для детей, потерявших родных из-за войны

Этим летом в итальянском курортном городке состоялся оздоровительно-психологический лагерь для детей из Украины. За две смены здесь побывали 100 украинских детей, в том числе пациенты Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и дети, потерявшие одного или обоих родителей из-за российской войны против Украины. Об этом пишут "Українські новини".

В Италии состоялся лагерь для детей, потерявших родных из-за войны

Социальный проект для детей войны: поддержка и надежда

Инициативу реализовали благотворительный фонд King Foundation и благотворительная организация "Мама и младенец", которые объединили свои усилия по созданию безопасной, теплой и терапевтической среды для детей, пострадавших от войны.

Этот лагерь – не просто место для развлечений. Это мощная программа психологической поддержки: море, общение с опытными психологами, спортивные активности, арт-терапия, командные игры, вечерние киносеансы под звездами. Все для эмоционального исцеления и возвращения детства.

"Мы создали среду, где нет сирен и взрывов, зато есть море, объятия, песни и внимательное отношение к каждому ребенку. Это не только о развлечениях — это о возвращении к себе", — отметили организаторы инициативы "Сохрани детство".

King Foundation: системная поддержка украинских детей, переживших потерю

Для БФ King Foundation, входящей в состав King Group, участие в "Сохрани детство" стало уже вторым. В 2024 году фонд присоединился к проекту как партнер и сегодня продолжает реализовывать свою стратегическую миссию – долговременную, последовательную поддержку детей, переживших потерю: от помощи с учебой – до карьерного сопровождения и подготовки к самостоятельной взрослой жизни.

"Мы не просто помогаем – мы остаемся рядом. Для нас поддержка – это формируемое со временем доверие и вера в ребенка даже тогда, когда он еще только учится верить в себя. Украинские дети вынуждены жить в реальности войны, но каждый ребенок имеет право на будущее. И мы делаем все, чтобы путь к нему был возможным, подчеркнутым и достойным.

БО "Мама и младенец": помощь семьям в кризисе

Благотворительная организация "Мама и младенец" уже более 20 лет помогает семьям в кризисных ситуациях. Ее команда имеет уникальный опыт работы с детьми и хорошо знает, насколько важно поддержать своевременно – особенно тех, кто пережил глубокую потерю.

1000 детей со всей Украины уже прошли через лагеря эмоционального обновления

С начала полномасштабного вторжения благодаря инициативе "Сохрани детство" уже около 1000 детей со всей Украины получили возможность хотя бы на время забыть об ужасах войны и снова почувствовать себя детьми.

Детство нельзя вернуть, но можно создать моменты, которые останутся навсегда. Вот почему такие социальные проекты имеют огромное гуманитарное и общественное значение. Они формируют поколение, растущее с опытом заботы, любви и доверия, а не только потерь.



