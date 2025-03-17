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Элиты знают больше: живой Нострадамус предупредил о новой угрозе миру

Живой Нострадамус сделал предупреждение о контакте с внеземными цивилизациями

сегодня, 10:16 comments1347
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Ткачик Олеся

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", ссылаясь на давние писания, предостерег человечество о новом глобальном риске, сообщает Daily Star.

Элиты знают больше: живой Нострадамус предупредил о новой угрозе миру

НЛО

По его словам, опрометчивое общение с внеземными цивилизациями может иметь серьезные последствия для Земли. В частности, Саломе призвал учёных воздержаться от поспешных ответов на возможные инопланетные сигналы без надлежащего анализа.

"Древние тексты оккультной кабалы уже упоминали о существах, которые контактируют с нашей реальностью... Однако не все они доброжелательны. Спешка может завести нас в тупик," — отметил он.

Кроме того, провидец считает, что человечество стоит на пороге исторического открытия. Он отметил, что в конце 2024 года ученые зафиксировали несколько аномалий – повторяющиеся импульсы с неслучайными характеристиками, идентифицированными алгоритмами машинного обучения SETI, Лаборатории реактивного движения NASA и частными исследовательскими группами, в частности Breakthrough Listen.

Саломе убежден, что эти сигналы могут свидетельствовать о существовании внеземного разума. Он также напомнил о своем предыдущем предсказании, согласно которому первый контакт с высшим разумом должен состояться до 2028 года.

"Элиты знают больше, чем говорят. Интенсивное движение за кулисами свидетельствует, что нас ожидает что-то грандиозное", — подчеркнул экстрасенс.

Кроме того, он заявил, что средства массовой информации получили указания избегать распространения паники. По его словам, SpaceX и Blue Origin получили запросы на разработку технологий для взаимодействия с сигналами, а также подготовку миссий к Проксиме Центавра – ближайшей к Солнцу звезде. Кроме того, финансирование исследований звездной системы Альфа Центавра было срочно увеличено, а количество военных спутников, мониторящих радиосвязь в глубоком космосе, возросло.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее живой Нострадамус совершил ужасное пророчество на 2025 год.




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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/living-nostradamus-cites-ancient-scripture-34864730
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