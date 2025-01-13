Электронные выборы в Украине могут быть опасными: эксперт объяснил, в чем дело

Традиционная система голосования на бумажных бюллетенях наиболее надежна, поскольку защищена от внешних воздействий и манипуляций с результатами. Ввод электронного голосования может привести к серьезным проблемам. Об этом в интервью Главред заявил Алексей Кошель, политический эксперт и председатель Комитета избирателей Украины.

Электронное голосование. Фото: 24 Канал

Кошель отметил, что система голосования фактически не изменилась со времен Древней Греции, когда голосование было тайным, а наблюдения обеспечивались посредством глиняных жетонов вместо современных бюллетеней. Он подчеркнул, что традиционная форма голосования до сих пор является одной из наиболее защищенных от разных форм манипуляций и влияний.

"Бумажное голосование сегодня остается одной из наиболее защищенных форм — как от внешнего вмешательства, так и от фальсификаций результатов. В то же время, украинская история общенациональных выборов содержит многочисленные примеры сомнительных фальсификаций и спекуляций по их легитимности", — добавил эксперт.

Алексей Кошель напомнил о случаях на предыдущих выборах, когда появлялись обвинения в манипуляциях с голосами трудовых мигрантов, активно регистрировавшихся в западных областях Украины, а также о случаях, когда партии заявляли о преодолении избирательного барьера, опираясь на неподтвержденные протоколы с мокрыми печатями. .

"Введение электронного голосования может привести к серьезным проблемам, включая возможность непризнания результатов выборов. Это большой риск, поэтому власти нужно подходить к этому вопросу максимально осторожно и практически", — отметил Кошель.

Он также обратил внимание на проблемы, связанные с голосованием для более 8 миллионов проживающих за рубежом украинцев. Для этого могут потребоваться альтернативные способы голосования. Среди возможных решений эксперт назвал:

· расширение количества избирательных участков, что позволит сделать процесс голосования более доступным.





· голосование по почте, как это делается в Польше или Франции.





Также Кошель напомнил, что Франция отказалась от электронного голосования для своих граждан за границей и вернулась к традиционной форме голосования по почте.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинский государство Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине возможно будет провести после завершения "горячей стадии войны" и отмены военного положения.