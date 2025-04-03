"Электронные петиции" могут быть опасными: что известно

Мошенники через фейковые ссылки на "Электронные петиции" похищают персональные данные пользователей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

"Электронные петиции" могут похищать персональные данные

Сначала украинцам поступают сообщения с просьбой подписать петицию о присвоении почетного звания и ссылку на фейковую страницу, где нужно ввести авторизационные данные.

Далее аферисты получают доступ к аккаунтам жертв, отмечают в МВД Украины.

Там подчеркивают: я получили подозрительное сообщение:

• не переходите по ссылке;

• не вводите личные данные;

• проверьте официальные источники;

• сообщайте о таких случаях киберполиции.

Чтобы распознать мошеннический сайт, нужно проверить его URL-адрес – у мошенников он будет содержать лишние символы, ошибки или домен, похожий на официальный, добавляют в МВД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как российские боты в TikTok и Telegram распространяют фото бейджа якобы школьника из Николаева, на котором написано "Мой папа ухилянт". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле: информация о том, что в школах Николаева детям выдают бейджи с подобной надписью и подвергают их травле, является фейком, распространяемым российской пропагандой, подчеркивают в Николаевской гимназии №6.

В комментарии проекта "По ту сторону новостей" секретарь гимназии Надежда Крапчина отметила, что ученик по бейджу по имени "Михаил Павленко" – вымышленный персонаж: "По алфавитке даже сейчас проверила, был у нас Павленко Виталий, окончил 11 класс в 2015 году. Кроме того, подобные ложные сообщения уже появлялись ранее, в частности, относительно школ в Виннице, добавляют на сайте гимназии.