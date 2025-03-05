Электронная система ВЛК: новый этап в реформе медицинских комиссий

В Украине запустили новую электронную систему для военно-врачебных комиссий (ВЛК), что позволит сделать процессы оформления выводов значительно проще и быстрее. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Бумажные документы постепенно уходят в прошлое, заменяясь цифровыми постановлениями, что обеспечит бесперебойный обмен информацией. Уже с 1 марта 2025 г. начнется полное внедрение этой системы, и с 1 апреля электронные постановления станут обязательными для всех комиссий.

Реформа военно-врачебных комиссий продолжается, и теперь все процессы будут происходить через электронную платформу. Обновленный электронный кабинет ВЛК в Медицинской информационной системе ВСУ позволяет автоматически направлять направление на медосмотры, а выводы комиссий сразу отображаются в приложении "Резерв". Теперь все постановления, относящиеся к военнослужащим, хранятся в единой цифровой системе, что значительно облегчает доступ к информации. Эта реформа, которая является результатом совместной работы Минобороны, Минздрава и Генштаба, сделает процесс военной службы более прозрачным и эффективным.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Кабинет Министров Украины принял важные изменения, касающиеся лиц с инвалидностью, подлежащих военному учету. В частности, теперь лица с инвалидностью не будут направляться на военно-врачебную комиссию (ВЛК) для прохождения медицинского осмотра. Кроме того, изменения коснулись и порядка подачи документов для детей с инвалидностью.



