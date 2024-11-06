Экстренный план для зимы: Украина готова нарастить до 800 МВт распределенной генерации

Украина готовится к зимнему сезону с новыми мощностями: до конца года планируется запуск от 600 до 800 мегаватт распределенной генерации. Об этом сообщил Юрий Бойко, советник премьер-министра и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" во время брифинга в Медиацентре Украины.

Украина подключает до 800 МВт новых источников

Распределенная генерация – это инновационный подход, позволяющий общинам и предприятиям самостоятельно снабжать себя электроэнергией. В отличие от крупных централизованных станций такие объекты можно быстрее установить на местах. В эту зиму местные общины, успевшие внедрить распределенную генерацию, будут иметь запасной вариант на случай перебоев в центральной системе.

"Совершенно очевидно, что продолжительность реализации проектов строительства распределенной генерации, это обычно на порядок выше, чем построить обширную системообразующую станцию. Поэтому вполне очевидно, что этой зимой это будет локальная подстраховка по тем общинам и по тем предприятиям, которые наиболее активно включились в этот проект и успеют добежать до финиша. Есть оценки, что до конца года такая генерация может быть введена в Украине от 600 до 800 МВт", – отметил он.

Наибольшие объемы строительства ожидаются в 2025 году, когда программа распределенной генерации наберет еще больший размах.

Читайте на портале "Комментарии" — Зимой украинцев могут ожидать отключения электроэнергии даже в случае отсутствия обстрелов. Это заявил Юрий Бойко, член Наблюдательного совета "Укрэнерго". По его словам, если температура опустится до -5°C, то ограничения будут незначительными, однако при устойчивых морозах в -10°C и ниже нас ждут более серьезные перебои в электроснабжении.