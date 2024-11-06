Экстренный план для зимы: Украина готова нарастить до 800 МВт распределенной генерации

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Черновалова Кристина
Украина готовится к зимнему сезону с новыми мощностями: до конца года планируется запуск от 600 до 800 мегаватт распределенной генерации. Об этом сообщил Юрий Бойко, советник премьер-министра и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" во время брифинга в Медиацентре Украины.
Украина подключает до 800 МВт новых источников
Распределенная генерация – это инновационный подход, позволяющий общинам и предприятиям самостоятельно снабжать себя электроэнергией. В отличие от крупных централизованных станций такие объекты можно быстрее установить на местах. В эту зиму местные общины, успевшие внедрить распределенную генерацию, будут иметь запасной вариант на случай перебоев в центральной системе.
Наибольшие объемы строительства ожидаются в 2025 году, когда программа распределенной генерации наберет еще больший размах.
Читайте на портале "Комментарии" — Зимой украинцев могут ожидать отключения электроэнергии даже в случае отсутствия обстрелов. Это заявил Юрий Бойко, член Наблюдательного совета "Укрэнерго". По его словам, если температура опустится до -5°C, то ограничения будут незначительными, однако при устойчивых морозах в -10°C и ниже нас ждут более серьезные перебои в электроснабжении.
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