В мире эзотерики часто можно услышать предостережение: "Не отвечайте на обращение незнакомцев". На первый взгляд, это звучит как обычный совет по безопасности, но экстрасенсы вкладывают в него более глубокое мистическое содержание.

Экстрасенсы не советуют отвечать незнакомцам: как не получить «переклад»

Почему экстрасенсы предостерегают от контактов с незнакомцами?

По мнению практиков тонких энергий, любое слово или даже краткий ответ это своеобразный энергетический обмен. Незнакомые люди могут нести с собой негатив, подсознательно снимать с вас удачу или даже оказывать энергетическое влияние. Отвечая, вы будто открываете канал для такого воздействия.

Как это объясняют в переводе с мистического языка

Если перевести их слова на понятный язык, то совет выглядит так:

Не реагируйте на случайные провокации — любое слово может вовлечь в конфликт или неприятность.

Не принимайте на себя чужой негатив — потому что отвечая на грубость или агрессию, вы начинаете "подкармливать" чужие эмоции.

Берегите собственную энергию — тишина и воздержание иногда сильнее любых слов.

Экстрасенсы и знахари выделяют несколько типичных фраз, на которые лучше не отвечать, потому что они могут нести энергетический подтекст. Вот самые распространенные:

Фразы, на которые не следует отвечать

"Вы меня слышите?"

Кажется обыденной, но в мистическом смысле – это попытка "пробить" вашу защиту и установить энергетический контакт.

Отвечая "да", вы будто бы подтверждаете готовность отдать часть своей силы.

"Одолжите (дайте) копейку/хлеб/сигарету"

По верованиям такие просьбы часто сопровождают энергетическое "снятие удачи" или финансового благополучия.

Отказ или молчание считаются более безопасными.

"Как вас зовут?"

Имя во многих традициях считается ключом к душе. Выговаривая его незнакомцу, вы отдаете частицу своей энергетики.

"Я что-то нашел, посмотрите" / "Не могли бы вы подержать?"

Это может быть своеобразный обмен энергиями через прикосновение к вещи, которая уже заряжена негативом.

"Разрешите вас спросить…" (без уточнения темы)

В волшебных практиках хоть какой-то ответ на такое обращение открывает канал для действия.

Фразы со словом "отдай" или "поделись"

Например: "Поделитесь солью", "Отдайте мне немного воды".

В народных поверьях это может отнять у вас здоровье или удачу, особенно если речь идет о продуктах.

Что это значит на практике

С точки зрения эзотерики: ответ на подобные фразы открывает канал для "подкормки" энергетического вампира.

С точки зрения психологии: это может быть первый шаг мошенника, проверяющего, готовы ли вы идти на контакт.

С точки зрения безопасности: молчание или игнорирование уменьшает риск стать жертвой манипуляций или вовлечения в конфликт.

Поэтому экстрасенсы советуют: если к вам обращаются такими фразами – лучше молча пройти мимо, не смотря человеку в глаза.

