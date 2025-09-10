Рубрики
В мире эзотерики часто можно услышать предостережение: "Не отвечайте на обращение незнакомцев". На первый взгляд, это звучит как обычный совет по безопасности, но экстрасенсы вкладывают в него более глубокое мистическое содержание.
Экстрасенсы не советуют отвечать незнакомцам: как не получить «переклад»
По мнению практиков тонких энергий, любое слово или даже краткий ответ это своеобразный энергетический обмен. Незнакомые люди могут нести с собой негатив, подсознательно снимать с вас удачу или даже оказывать энергетическое влияние. Отвечая, вы будто открываете канал для такого воздействия.
Если перевести их слова на понятный язык, то совет выглядит так:
Не реагируйте на случайные провокации — любое слово может вовлечь в конфликт или неприятность.
Не принимайте на себя чужой негатив — потому что отвечая на грубость или агрессию, вы начинаете "подкармливать" чужие эмоции.
Берегите собственную энергию — тишина и воздержание иногда сильнее любых слов.
Экстрасенсы и знахари выделяют несколько типичных фраз, на которые лучше не отвечать, потому что они могут нести энергетический подтекст. Вот самые распространенные:
"Вы меня слышите?"
Кажется обыденной, но в мистическом смысле – это попытка "пробить" вашу защиту и установить энергетический контакт.
Отвечая "да", вы будто бы подтверждаете готовность отдать часть своей силы.
"Одолжите (дайте) копейку/хлеб/сигарету"
По верованиям такие просьбы часто сопровождают энергетическое "снятие удачи" или финансового благополучия.
Отказ или молчание считаются более безопасными.
"Как вас зовут?"
Имя во многих традициях считается ключом к душе. Выговаривая его незнакомцу, вы отдаете частицу своей энергетики.
"Я что-то нашел, посмотрите" / "Не могли бы вы подержать?"
Это может быть своеобразный обмен энергиями через прикосновение к вещи, которая уже заряжена негативом.
"Разрешите вас спросить…" (без уточнения темы)
В волшебных практиках хоть какой-то ответ на такое обращение открывает канал для действия.
Фразы со словом "отдай" или "поделись"
Например: "Поделитесь солью", "Отдайте мне немного воды".
В народных поверьях это может отнять у вас здоровье или удачу, особенно если речь идет о продуктах.
С точки зрения эзотерики: ответ на подобные фразы открывает канал для "подкормки" энергетического вампира.
С точки зрения психологии: это может быть первый шаг мошенника, проверяющего, готовы ли вы идти на контакт.
С точки зрения безопасности: молчание или игнорирование уменьшает риск стать жертвой манипуляций или вовлечения в конфликт.
Поэтому экстрасенсы советуют: если к вам обращаются такими фразами – лучше молча пройти мимо, не смотря человеку в глаза.
