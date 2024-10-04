Эксперты спрогнозировали, когда начнутся продолжительные отключения света в Украине

Украинцы имеют большие шансы прожить, по меньшей мере, до середины декабря без ограничений на поставку электроэнергии. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Медиацентре Украины.

Длительные отключения света могут начаться в декабре

Согласно прогнозам погоды, если не будет больших морозов и масштабных атак со стороны России, украинская энергосистема способна обеспечить стабильное электроснабжение в ближайшие месяцы. По словам эксперта, умеренные погодные условия и отсутствие новых разрушительных ударов могут позволить стране продержаться без отключений даже до середины января.

"Я очень надеюсь, что при отсутствии атак с тем, что у нас сейчас работает в системе и может работать, мы по меньшей мере до середины декабря имеем шансы дойти без ограничений, судя по прогнозам погоды, которые доступны. Даже может повезти, что к середине января. Потому что прогнозы к этому периоду достаточно мягкие, не должно быть морозов, не должно быть больших холодов. Если это действительно будет так, и не произойдет экстремально больших атак, которые будут больно нас избивать, то у нас есть шанс сейчас до середины января дойти (без отключений – ред.)" – объяснил Александр Харченко.

Читайте на портале "Комментарии" — В Украине продолжается подготовка к отопительному сезону, однако с похолоданием растет риск возврата стабилизационных отключений света. О сценариях прохождения зимы и угрозе блекаута рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Главреду", сообщает портал "Комментарии".