Эксперты спрогнозировали, когда начнутся продолжительные отключения света в Украине

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Черновалова Кристина
Украинцы имеют большие шансы прожить, по меньшей мере, до середины декабря без ограничений на поставку электроэнергии. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Медиацентре Украины.
Длительные отключения света могут начаться в декабре
Согласно прогнозам погоды, если не будет больших морозов и масштабных атак со стороны России, украинская энергосистема способна обеспечить стабильное электроснабжение в ближайшие месяцы. По словам эксперта, умеренные погодные условия и отсутствие новых разрушительных ударов могут позволить стране продержаться без отключений даже до середины января.
Читайте на портале "Комментарии" — В Украине продолжается подготовка к отопительному сезону, однако с похолоданием растет риск возврата стабилизационных отключений света. О сценариях прохождения зимы и угрозе блекаута рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Главреду", сообщает портал "Комментарии".
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