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Эксперт заявил, что Высший антикорсуд вредит Украине на миллионы, хотя должен хранить государственные средства

Высший антикорсуд становится все более зависимым от детективов и прокуроров в обмен на роскошную жизнь.

сегодня, 16:53
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Черновалова Кристина

Судья Высшего антикорсуда Екатерина Сикора, подозреваемая НАПК в незаконном обогащении, через суд "выбила" себе из бюджета полмиллиона гривен. В общем, Высший антикоррупционный суд вредит Украине на миллионы, хотя должен хранить государственные средства. Об этом написал политический эксперт Олег Постернак.

Эксперт заявил, что Высший антикорсуд вредит Украине на миллионы, хотя должен хранить государственные средства

Эксперт заявил: Высший антикорсуд работает в ущерб Украине

"Судья ВАКС через коллег отжала у государства полмиллиона гривен. Екатерина Сикора, подозреваемая НАПК в незаконном обогащении (!), через суд "выбила" себе из бюджета полмиллиона гривен. Это открытая информация, отраженная в декларации судьи. Так, "служительница фемиды" решила, что Кабмин незаконно ограничил многотысячные зарплаты чиновникам и судьям в эпидемию коронавируса в 2020 году. Теперь 505 тысяч должны пойти условно не на закупку дронов для ВСУ, а в карман судьи ВАКС. Не наелась в ковод – догоняет в войну. Что это, если не коррупция?", – написал Постернак.

По мнению эксперта, это противоречит основной функции ВАКС, призванной охранять государственные средства от посягательств.

"Высший антикоррупционный суд вредит Украине на миллионы, хотя должен хранить государственные средства. В сети появляется много информации, которую сотрудники "осваивают" государственные деньги, показывая пример, как можно "раздевать" страну. По убеждению юристов, судья Сикора создала опасный прецедент: теперь тысячи чиновников и судей положат себе в карманы "недоработанные" миллионы гривен. Будут тянуть из бюджета воюющей страны", – подчеркнул он.

Он напомнил, что это обогащение только один из немногих скандалов вокруг ВАКС.

"Буквально недавно появилась информация о судье Маркияне Галабале, который незаконно получил служебное жилье и еще ряд сведений не указал в декларации (об этом пишет в своем тг-канале адвокат Ростислав Кравец). Другой судья Высшего антикорсуда – Виталий Крикливый, замеченный в махинациях с жильем с помощью своей жены, которая по совпадению – тоже судья ВАКС! Об этом писал адвокат-волонтер Артем Крикун-Труш в своей колонке на УП", – сообщил Постернак.

По его мнению, НАБУ и САП закрывают все это глаза, пока ВАКС штампует дела по их заказу. В результате Высший антикорсуд становится все более зависимым от детективов и прокуроров в обмен на роскошную жизнь.

"Пока это продолжается, такая деятельность треугольника НАБУ-САП-ВАКС наносит все больше ущерба государству: пострадавшие от их действий все чаще обращаются в Европейский суд по правам человека и выигрывают у Украины немалые суммы. Лишь один правозащитник несколько недель назад отсудил 15 тысяч евро у государства. В целом Украина ежемесячно выплачивает от 100 до 200 тыс. евро по решениям ЕСПЧ. Только за прошлый год было выплачено более 2 млн. евро. И сейчас есть угрожающая тенденция к росту сумм выплат. Все это деньги, которые недополучит ВСУ", – подытожил эксперт.



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