Эксперт: Судья-миллионер Галабала хочет платить сыну только 1 гривну алиментов

Как сообщает политический эксперт Олег Постернак, судья ВАКС Маркиян Галабала с месячным доходом 250 тыс. грн пытался уменьшить алименты на единственного сына до 1 грн. Суд не поддержал его иск и принял решение в пользу бывшей супруги.

Маркиян Галабала

"Судья ВАКС с доходом 250 тыс. грн в месяц судился с бывшей женой за алименты на единственного сына – хотел платить 1 грн. Маркиан Галабала в 2023–2024 гг. судился с бывшей женой за уменьшение размера алиментов на содержание сына с 22720 до 1 грн (дело 760/10525/23). Якобы у него не было возможности контролировать целевое использование средств, так что платить не нужно совсем. Суд, естественно, отказал, потому что это уж слишком даже для коллеги-беспредельщика", – написал в Фейсбуке Постернак.

Эксперт уточнил, что согласно декларации Галабалы, у судьи ВАКС зарплата за год составила 2,5 млн грн, еще полмиллиона – доход от процентов и отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

"То есть 3 млн грн только доходов за год – 250 тыс. в месяц. Алименты на единственного сына, соответственно, составляют менее десятой части зарплаты. А еще есть сбережения более чем на 1,6 млн грн. Требовать 1 грн алиментов со стороны Галабалы вообще дико", – подчеркнул он.

Также Постернак привел другие факты биографии судьи.

"Галабала – это современный Корейко судебной системы. Как сообщают СМИ, сейчас из Гугла зачищается любое упоминание о том, что Галабала защищал эксминистра Януковича, известного самой большой взяткой в истории Украины Николая Злочевского, а также нардепа-регионала Онищенко", – сообщил он.

По мнению эксперта, моральные вопросы важны в отношении судьи Галабалы.

"Эти люди от имени государства судят других, поэтому их решения зависят, в том числе, и от личных убеждений. И если судьи безразличны несовершеннолетнему сыну, то вряд ли нас удивят их решения в пользу преступников, когда в воздухе запахнет возможной материальной выгодой. В конце концов это еще не все – об очень интересных подробностях дела судьи Галабалы я вскоре расскажу отдельно", – отметил он.

В общем, все больше вытекает на поверхность скандалов в антикоррупционном треугольнике НАБУ-САП-ВАКС, говорит Постернак.

"Прогнило все в Датском королевстве", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации экспертов, судья ВАКС Маркиян Галабала незаконно получил служебное жилье, несмотря на то, что жильем в Киеве был обеспечен.



