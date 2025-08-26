Эксперт раскрыл детали о фигуранте дела НАБУ Тищенко

Сергей Тищенко – фигурант дела НАБУ о хищении горючего для ВСУ и бывший владелец "Фортуна-Банка". Пока он проходит по делу так называемого "топлива Курченко". По данным СМИ, он, как говорится, живет свою лучшую жизнь, зарабатывая на подсанкционных российских бизнесменах. Об этом в своем блоге для сайта "Обозреватель" пишет управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

Эксперт отмечает, что СМИ связывают Тищенко с гражданином РФ Игорем Наумцем, владельцем группы "Юнигран", которая в том числе добывала гранит в Коростышевском карьере.

"Этот "бизнесмен" СНБО давно лишил украинского паспорта и наложил санкции. Арест активов произошел еще в 2022 году", – пишет Тарас Загородний.

Он напоминает, что тогда об этом говорили в Генпрокуратуре: "Гражданин РФ незаконно получил право собственности на ряд специализированных предприятий, а также получил разрешения на специальное пользование недрами на территории Украины, заявляет следствие. Подконтрольные ему структуры осуществляли добычу в промышленных масштабах щебня и песка на территории Киевской и Житомирской. Оффшорные компании выводились и использовались для его личного незаконного обогащения.

Тарас Заггородний отмечает, что Сергей Тищенко вроде бы предложил Наумцу благодаря своей широкой сети влияния добиться возвращения ему имущества и паспорта решением суда. За это Тищенко якобы захотел забрать себе половину активов Игоря Наумца.

"В эту сеть влияния, по непроверенным данным СМИ, входят: мэр Коростеня Москаленко (как будто влияет на местные органы власти, чтобы "Юнигран" мог вернуть активы), Анатолий Тищенко (родной брат Сергея Тищенко, председатель наблюдательного совета, назначенный в соответствии с решениями кипрских компаний Тищенко (племянник, якобы отвечает за все "силовые" действия и передачу наличных), Сергей Дыняк (депутат Житомирского городского совета, руководитель "Юнигран"), Ирина Парашенюк (финансовый руководитель), Михаил Пышный (адвокат и правая рука Игоря Наумца)", — отмечает эксперт.

Тарас Загородний называет ключевой фигурой именно Пышного. Его партнер по фамилии Татарчук родственник скандального судьи Вовка, в свое время снявший арест с компании "Юнигран". Минюст в свою очередь, якобы под давлением людей Тищенко, принял беспрецедентное решение: отменить предыдущие нотариальные действия, и, несмотря на аресты, наложенные судебными решениями, вернули имущество на подсанкционные компании. Пышного и Наумца также связывают с сектой "АллатРа", разоблаченной СБУ в антиукраинской деятельности.

По информации Тараса Загороднего, в настоящее время в орбите Тищенко десятки компаний: от "Химмаша" до нефтебаз до ветропарков.

"По моему мнению, это достаточно серьезные обвинения, требующие проверки правоохранительными органами", – отмечает аналитик.