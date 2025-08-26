Эксперт раскрыл детали о фигуранте дела НАБУ Тищенко

Рубрики
Кравцев Сергей
Сергей Тищенко – фигурант дела НАБУ о хищении горючего для ВСУ и бывший владелец "Фортуна-Банка". Пока он проходит по делу так называемого "топлива Курченко". По данным СМИ, он, как говорится, живет свою лучшую жизнь, зарабатывая на подсанкционных российских бизнесменах. Об этом в своем блоге для сайта "Обозреватель" пишет управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.
Сергей Тищенко. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что СМИ связывают Тищенко с гражданином РФ Игорем Наумцем, владельцем группы "Юнигран", которая в том числе добывала гранит в Коростышевском карьере.
Он напоминает, что тогда об этом говорили в Генпрокуратуре: "Гражданин РФ незаконно получил право собственности на ряд специализированных предприятий, а также получил разрешения на специальное пользование недрами на территории Украины, заявляет следствие. Подконтрольные ему структуры осуществляли добычу в промышленных масштабах щебня и песка на территории Киевской и Житомирской. Оффшорные компании выводились и использовались для его личного незаконного обогащения.
Тарас Заггородний отмечает, что Сергей Тищенко вроде бы предложил Наумцу благодаря своей широкой сети влияния добиться возвращения ему имущества и паспорта решением суда. За это Тищенко якобы захотел забрать себе половину активов Игоря Наумца.
Тарас Загородний называет ключевой фигурой именно Пышного. Его партнер по фамилии Татарчук родственник скандального судьи Вовка, в свое время снявший арест с компании "Юнигран". Минюст в свою очередь, якобы под давлением людей Тищенко, принял беспрецедентное решение: отменить предыдущие нотариальные действия, и, несмотря на аресты, наложенные судебными решениями, вернули имущество на подсанкционные компании. Пышного и Наумца также связывают с сектой "АллатРа", разоблаченной СБУ в антиукраинской деятельности.
По информации Тараса Загороднего, в настоящее время в орбите Тищенко десятки компаний: от "Химмаша" до нефтебаз до ветропарков.