Эксперт: Президенту и правоохранителям пора обратить внимание на роскошную жизнь ДОТ Жумадилова

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Ткачик Олеся
Государственный оператор тыла (ДОТ) ведет себя так, будто является не государственным институтом, который существует на средства налогоплательщиков, а успешной частной компанией. В частности, на это обратил внимание директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк. Он убежден, что к ДОТу следует присмотреться также президенту и правоохранительным органам.
Умеров и Жумадилов
Миселюк напомнил, как в начале деятельности ДОТ многих шокировали новости о том, что для своего нового офиса подразделение Минобороны начало покупать ценные плазменные телевизоры.
Эксперт также обратил внимание, что зарплаты в ДОТ составляют 1500-2000 долларов. К тому же, добавляет он, в системе "Прозорро" ДОТ для своих нужд покупает недешевые машины.
"Нормально ли это, что военный, который по определению рискует здоровьем и жизнью, обеспечивается в разы хуже, чем сотрудники тыловой конторы, которая должна его обеспечивать?" — спрашивает эксперт и советует сотрудникам ДОТ перейти на питание за 100 грн в сутки, как и бойцы на фронте.
За прошлый год, по данным Миселюка, ДОТ потратил 75 миллиардов гривен.
Так же дико, уверен эксперт, выглядит и расходование средств на собственный пиар и рекламу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Государственный оператор тыла (ДОТ) во главе с Арсеном Жумаделовым попал в очередной скандал. Вместо одного поставщика, который снабжал едой ВСУ на Донецком направлении, ДОТ выбрал другого, но стоимость услуг сразу выросла 86 млн. грн.
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