Эксперт: Президенту и правоохранителям пора обратить внимание на роскошную жизнь ДОТ Жумадилова

Государственный оператор тыла (ДОТ) ведет себя так, будто является не государственным институтом, который существует на средства налогоплательщиков, а успешной частной компанией. В частности, на это обратил внимание директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк. Он убежден, что к ДОТу следует присмотреться также президенту и правоохранительным органам.

Умеров и Жумадилов

Миселюк напомнил, как в начале деятельности ДОТ многих шокировали новости о том, что для своего нового офиса подразделение Минобороны начало покупать ценные плазменные телевизоры.

"Теперь часто можно увидеть фото сотрудников ДОТ в фирменных худощавом с логотипом.

Эксперт также обратил внимание, что зарплаты в ДОТ составляют 1500-2000 долларов. К тому же, добавляет он, в системе "Прозорро" ДОТ для своих нужд покупает недешевые машины.

"Почему-то там полюбили Пежо серии 2008 и 3008", – уточняет Миселюк, хотя, по его словам, на рынке хватает марок и моделей гораздо проще и дешевле.

"Нормально ли это, что военный, который по определению рискует здоровьем и жизнью, обеспечивается в разы хуже, чем сотрудники тыловой конторы, которая должна его обеспечивать?" — спрашивает эксперт и советует сотрудникам ДОТ перейти на питание за 100 грн в сутки, как и бойцы на фронте.

За прошлый год, по данным Миселюка, ДОТ потратил 75 миллиардов гривен.

"Понятно, что армия нуждается в деньгах, — соглашается эксперт. Но налогоплательщики не обязаны создавать тепличные условия для людей, которые только и делают, что объявляют тендеры на поставку товаров, потому что пользование любыми чрезмерными привилегиями в военное время выглядят довольно дико".

Так же дико, уверен эксперт, выглядит и расходование средств на собственный пиар и рекламу.

"Господин президент, не пора ли что-то сделать с этим, или туда мы тратим деньги, которых нам не хватает на более важные вещи? Господин министр внутренних дел, не желаете ли вы хотя бы изучить эту ситуацию? Там гарантированно будет что-то очень интересное для вас", — подчеркивает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Государственный оператор тыла (ДОТ) во главе с Арсеном Жумаделовым попал в очередной скандал. Вместо одного поставщика, который снабжал едой ВСУ на Донецком направлении, ДОТ выбрал другого, но стоимость услуг сразу выросла 86 млн. грн.







