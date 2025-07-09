Эксперт по языку тела объяснила конфуз с Брижит и Эмманюэлем Макроном в Великобритании

Видеокамеры зафиксировали курьезный случай с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и первой леди страны Брижит Макрон во время их прибытия в Великобританию. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила, что означают такие действия жены Макрона.

Брижит и Эмманюэль Макрон. Фото: AFP

8 июля Эмманюэль Макрон прилетел в Великобританию и первым вышел из самолета. После этого появилась Брижит Макрон, которой подал руку президент Франции, чтобы помочь супруге сойти с лестницы самолета. Однако Брижит проигнорировала его жест и спустилась, держась за перила.

Как отмечает Джуди Джеймс после майского подобного инцидента, ожидалось, что 72-летняя Брижит будет на публике действовать менее провокативно с 47-летним Макроном.

"Можно было бы ожидать, что Брижит будет привлечена к руке своего мужа с выражением вечной преданности после того инцидента с грубым толчком рукой, но вместо этого она, кажется, одновременно отвергает и даже игнорирует его", — говорит эксперт по языку тела.

По ее словам, Макрон повернулся к Брижит в жесте заботы и галантно подал ей правую руку, чтобы первая леди удержала равновесие при спуске по крутой лестнице самолета. Однако Брижит не обращает внимания на Макрона.

"Но Брижит умудряется спуститься еще на семь ступенек, игнорируя его руку по дороге, и даже когда она опускается на землю, она снова игнорирует его", — отмечает Джеймс.

После приветствия в аэропорту Эмманюэль и Брижит Макрон садятся в автомобиль, чтобы начать свой трехдневный государственный визит в Великобританию. Однако, по словам Джеймс, даже это выглядело напряженно и отстраненно, поскольку Брижит быстро достала телефон из сумки в машине.

"Как только они оказываются в машине, разговор между ними выглядит, пожалуй, хладнокровным: Брижит, кажется, достает телефон из сумки, чтобы проверить экран, пока ее муж готовится помахать поклонникам", — добавила Джеймс.

Как отмечают некоторые обозреватели, публичное поведение лидеров и их партнеров часто является частью тщательно продуманной стратегии. Но в случае с Макронами создается впечатление, что протокол не всегда удается контролировать.

После первого курьезного случая во Вьетнаме в мае, появились сообщения от читателей по губам, что Брижит назвала своего мужа "неудачником". Макрон публично высмеял такие версии, назвав ситуацию "геопланетарной катастрофой" в стиле медийной сенсации. А сам инцидент назвал "шуткой" перед началом их путешествия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядела Брижит Макрон в молодости. В сети появились архивные фото.

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