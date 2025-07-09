Эксперт по языку тела объяснила конфуз с Брижит и Эмманюэлем Макроном в Великобритании

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Slava Kot
Видеокамеры зафиксировали курьезный случай с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и первой леди страны Брижит Макрон во время их прибытия в Великобританию. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила, что означают такие действия жены Макрона.
Брижит и Эмманюэль Макрон. Фото: AFP
8 июля Эмманюэль Макрон прилетел в Великобританию и первым вышел из самолета. После этого появилась Брижит Макрон, которой подал руку президент Франции, чтобы помочь супруге сойти с лестницы самолета. Однако Брижит проигнорировала его жест и спустилась, держась за перила.
Как отмечает Джуди Джеймс после майского подобного инцидента, ожидалось, что 72-летняя Брижит будет на публике действовать менее провокативно с 47-летним Макроном.
По ее словам, Макрон повернулся к Брижит в жесте заботы и галантно подал ей правую руку, чтобы первая леди удержала равновесие при спуске по крутой лестнице самолета. Однако Брижит не обращает внимания на Макрона.
Как отмечают некоторые обозреватели, публичное поведение лидеров и их партнеров часто является частью тщательно продуманной стратегии. Но в случае с Макронами создается впечатление, что протокол не всегда удается контролировать.
После первого курьезного случая во Вьетнаме в мае, появились сообщения от читателей по губам, что Брижит назвала своего мужа "неудачником". Макрон публично высмеял такие версии, назвав ситуацию "геопланетарной катастрофой" в стиле медийной сенсации. А сам инцидент назвал "шуткой" перед началом их путешествия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядела Брижит Макрон в молодости. В сети появились архивные фото.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле высмеяли "пощечину" Макрону от жены.