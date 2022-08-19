Эксперт отрасли развенчал фейки о хризотиловом асбесте



















Недавно в интервью по теме законопроекта 4142 Михаил Радуцкий, председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, развенчивая фейки, не зная того, создал несколько фейков об асбесте. Их комментирует специалист отрасли – Петр Пожарко, исполнительный директор Ассоциации "Украинское хризотиловое объединение", пишут "Подробности".



Петр Пожарко. Фото: сайт Подробности

1. По словам Радуцкого, законопроект 4142 нужен для имплементации законодательства Украины к европейским стандартам.

Манипуляция. Согласно требованиям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Украина должна приблизить национальное законодательство в сфере технического регулирования, стандартов и оценки соответствия современному европейскому законодательству. Однако Соглашение прямо не предусматривает запрещения производства и использования какого-либо химического вещества, включая хризотиловый асбест. Более подробно – в интервью исполнительного директора Ассоциации "Украинское хризотиловое объединение" Петра Пожарко и коммерческого директора ООО "Краматорский шифер" Тараса Костевята.

2. По словам М. Радуцкого, асбест на сегодняшний день производится и не запрещен в 2-х странах – России и Казахстане.

Фейк. Сегодня хризотил добывается помимо Казахстана и России еще в Китае и Бразилии, а содержащие хризотил материалы используются в 60 странах, в том числе Китае, Индонезии, Индии, Таиланде, Вьетнаме и других – а это 2/3 населения планеты. Кроме того, использование асбестосодержащих материалов высокой плотности, включая шифер, не запрещено в США. Там запрещены только материалы низкой плотности, такие как гофрированная бумага, рулонная картона, коммерческая бумага, специальная бумага, напольный войлок, изоляция асбестовых трубопроводов и изоляция асбестовых блоков.

3. По словам М. Радуцкого, на сегодняшний день в мире зафиксировано 150 млн человек, имеющих онкологические заболевания легких, так называемый асбестоз. Это даже подтверждено официальными цифрами ООН. Утверждается, что в Украине очень много людей, которые болеют асбестозом.

Фейк. Данных ООН о 150 млн человек с асбестозом просто не существует. Асбестоз вообще не является онкологическим заболеванием. Это разновидность пневмокониоза – заболевание легких, вызванных длительным вдыханием производственной пыли (асбестоз, силикоз, антракоз и др.).

Более того, в Украине отсутствуют достоверные национальные медицинские данные, свидетельствующие о негативном влиянии использования материалов, содержащих хризотил, в частности шифера, на здоровье населения. С международными работами, исследовавшими опасность хризотила, можно ознакомиться на сайте stopzaboronushiferu.in.ua.

Кроме исследований, почти 100-летний опыт использования хризотила на заводе "Краматорский шифер", основанном в 1928 году, показывает, что за все время работы завода не зарегистрировано серьезных заболеваний от контакта с хризотилом, в частности – асбестоз.

4. По словам М. Радуцкого, завод "Краматорский шифер" не работает больше года.

Фейк. По утверждению коммерческого директора "Краматорского шифера", Тараса Костевята, завод работал весь прошлый год и остановил свою работу 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину. Сейчас Краматорский шифер2 не производит шифер, но отпускает остатки продукции со склада, помогая нуждающимся и ВСУ.

Сегодня на предприятии числятся 150 сотрудников, которым продолжают выплачивать зарплату. Если завод закроется из-за запрета хризотила, то без средств на существование останутся и сотрудники, и их семьи – а это более 600 человек.





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