Эксперт о новом скандале в НАБУ: Бюро якобы склоняет к сексу фигурантов дела

Как заявил политический эксперт Олег Постернак, детективы НАБУ якобы принуждают к интиму свидетелей и не стесняются получать бюджетную тысячу, получая миллионные зарплаты. По его мнению, Бюро деградирует ускоренными темпами, поэтому его необходимо перезагружать как можно быстрее.

Скандал в НАБУ

"Операция "ЯЕстьНАБУ", или как в Национальном антикоррупционном Бюро принуждают к интимным отношениям свидетелей и не гнушаются бюджетной тысячей при миллионных зарплатах. Деградация НАБУ продолжается. И ее темпы зашкаливают. НАБУ уверенно дискредитирует идею борьбы с коррупцией. Его нужно перезагружать. Часы тикают все громче. Завтра реорганизация может оказаться запоздалым шагом", – отметил Постернак.

Он сообщил, что детектив НАБУ якобы имел секс с ключевым свидетелем по делу Одесского аэропорта.

"Речь идет о Станиславе Бравермане. И это не первый случай в Бюро, когда детектив склоняет к интимным отношениям свидетеля. Или не склоняет, а обменивает на избавление от ответственности в пакете с нужными показаниями. Каждый может увидеть в этом, что ему вздумается. Только факты от этого никак не изменятся", – отметил эксперт.

По его словам, секс ради вербовки активно использовался КГБ в советское время.

"Похоже, что НАБУ решили взять на вооружение у кегэбистов не только тоталитарные методы давления на обвиняемых. Взяли также еще кое-что – для себя, то есть для тела. Как пишет известный юрист Олег Шрам, секс со свидетелем – незаконный и нарушает все возможные стандарты расследований", – подчеркнул он.

Окончательную деградацию НАБУ, по его мнению, подтверждает другая ситуация, произошедшая недавно.

"Детектив Бюро Александр Кот, получающий более миллиона гривен зарплаты в год, оформил тысячу зимней є-поддержки. Я лично знаю ветеранов, которые принципиально не оформляют льготы на коммуналку, потому что не хотят брать лишнего у государства. И это люди далеко не с самыми большими зарплатами в стране. А тут – копейку (по сравнению с зарплатой) не постеснялся взять", – возмутился эксперт.

Постернак напомнил ряд других скандалов, произошедших в НАБУ за последнее время.

"Сейчас секс со свидетелями. До этого – задержание представителя НАБУ на изготовлении и продаже наркотиков. Перед этим – сливы руководством НАБУ материалов следствия подозреваемым, а еще раньше – покупка лакшеры авто и квартир в центре Киева, а до этого – официальное признание руководителя НАБУ коррупционером. Этот перечень статей уголовного кодекса, героями которых являются те, кто должен бороться с коррупцией, можно продолжать еще долго", – подытожил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что правоохранители задержали представителя НАБУ на изготовлении и сбыте наркотиков. Преступная группа, которую он возглавлял, варила и продавала амфетамина, а также занималась контрабандой прекурсора для наркотиков фенилнитропропен. Ежемесячный доход группы оценивают более чем в 50 миллионов гривен.



