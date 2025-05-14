Эксперт назвал НАБУ институциональной ошибкой и рассказал, что выявил международный аудит

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Ткачик Олеся
Международная комиссия завершила аудит работы НАБУ, выявив многочисленные недостатки и нарушения. Бюро должно быть распущено, поскольку реформировать его невозможно, именно так прокомментировал обнародованный отчет по результатам внешней независимой оценки НАБУ политический эксперт Олег Постернак.
НАБУ
Эксперт привел выводы комиссии, в которых указывается на существенные проблемы у НАБУ. В частности, он отметил, что в Бюро хронически сливают информацию, впрочем не проведено ни одного результативного уголовного расследования по результатам этого. Кроме того, штат НАБУ постоянно растет, но, несмотря на это, детективы и руководство постоянно жалуются на нехватку рук на "большие" расследования. И, самое главное, в 2023 году Бюро выдвинуло одно подозрение в сфере обороны, а в 2024 – ни одного.
Эксперт отметил, что к отчету международных экспертов нужно добавить скандалы, которые встряхнули НАБУ в последние месяцы: ловлю представителя Бюро на изготовленные и сбыте наркотиков, приобретение детективом Михаилом Романюком вип автомобилей и элитной недвижимости на родственники, сокрытие детективами миллионов в криптовалютте, Аршавина – носителя гостайны, в Румынию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сотрудники НАБУ якобы не впервые склоняют к интиму свидетелей, а также не гнушаются помощью от государства.
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