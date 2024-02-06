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Эксперт Кацуба назвал ключевые слабые и сильные стороны украинской экономики

Предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба считает, что минус для Украины состоит в соседстве с Россией, а плюс в соседстве с ЕС

сегодня, 18:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Предприниматель и эксперт в области энергетики Александр Кацуба в своей колонке назвал ключи слабые и сильные стороны украинской экономики.

Эксперт Кацуба назвал ключевые слабые и сильные стороны украинской экономики

Александр Кацуба

Эксперт убежден, что главные слабые стороны долгосрочно — соседство с Россией и демография (украинцы — стареющая нация, пережившая наибольший отток населения в Европе со времен второй мировой). Наши две главные сильные стороны – ресурсный потенциал и соседство с крупнейшим рынком в мире – ЕС.

По мнению эксперта, демографический вызов требует от Украины не только работать над возвращением уехавших украинцев, но и делать ставку не на количество, а на качество рабочей силы. Вызов безопасности требует отдать приоритет военно-промышленного комплекса, где Украина может стать одним из мировых лидеров.

Имеющиеся украинские ресурсы должны использоваться не в рамках старой олигархической модели, а как возможность развития технологической экономики, продолжает Кацуба.

Наконец, интеграция Украины в западный мир и Европейский Союз создают большие возможности для экспортно-ориентированных отраслей. Учитывая, как быстро растет нестабильность в мире и как быстро торговые маршруты из Азии в Европу становятся опасными, Украина может стать промышленной базой, куда переедет часть производства европейских компаний из Азии. Для этого Украине придется исправить базовые проблемы, например с судебной системой, резюмирует Кацуба.

Отметим, Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.



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Источник: https://podrobnosti.ua/2489527-oleksandr-katsuba-jakoju-ma-buti-vzja-ukransko-ekonomchno-poltiki.html
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