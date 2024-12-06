Эксперт: Госоператор тыла Жумадилова переплатил 86 млн грн, а антикоррупционные органы молчат

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Государственный оператор тыла (ДОТ) во главе с Арсеном Жумадиловым попал в очередной скандал. Вместо одного поставщика, который снабжал едой ВСУ на Донецком направлении, ДОТ выбрал другого, но стоимость услуг сразу выросла 86 млн. При этом правоохранительные и антикоррупционные органы делают вид, что все нормально. На это обратил внимание политический эксперт Алексей Голобуцкий.
Государственный оператор тыла попал в очередной скандал
Скандальная история ДОТ началась в октябре, когда с подачи одного СМИ разлетелся позор о том, что в военные на Донецком направлении попали банки с якобы некачественной мясной тушенкой.
Без экспертиз и расследований ДОТ расторг контракт с поставщиком ООО "Трейд Гранит Инвест", комплект продуктов питания у которого стоил 107,94 гривен. Вместо него выбрал нашел другого – ООО "Контракт Продрезерв 5" с ценой в 120 гривен.
Несмотря на то, что ДОТ был создан для обеспечения прозрачности и экономии, Голобуцкий отмечает, что Оператор продолжает практику сокрытия цен и поставщиков.
Ранее также стало известно, что ДОТ во главе с Жумаделовым преследовал цель поглотить значительно большее Агентство оборонных закупок. По данным " Зеркала недели ", была предпринята "публичная и бестолковая попытка устранить руководительницу Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марину Безрукову, которая даже за пределами Украины известна своей эффективностью и принципиальностью".
Новости