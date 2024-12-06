Эксперт: Госоператор тыла Жумадилова переплатил 86 млн грн, а антикоррупционные органы молчат

Государственный оператор тыла (ДОТ) во главе с Арсеном Жумадиловым попал в очередной скандал. Вместо одного поставщика, который снабжал едой ВСУ на Донецком направлении, ДОТ выбрал другого, но стоимость услуг сразу выросла 86 млн. При этом правоохранительные и антикоррупционные органы делают вид, что все нормально. На это обратил внимание политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Государственный оператор тыла попал в очередной скандал

Скандальная история ДОТ началась в октябре, когда с подачи одного СМИ разлетелся позор о том, что в военные на Донецком направлении попали банки с якобы некачественной мясной тушенкой.

Без экспертиз и расследований ДОТ расторг контракт с поставщиком ООО "Трейд Гранит Инвест", комплект продуктов питания у которого стоил 107,94 гривен. Вместо него выбрал нашел другого – ООО "Контракт Продрезерв 5" с ценой в 120 гривен.

"Это не то что странно, а просто возмутительно, ведь ДОТ, как попугай, повторяет, что он экономит много денег. Где здесь экономия? Сколько Жумадилов будет врать? А если он хочет сказать, что в этом ничего криминального нет, то почему от общественности скрыт каталог продуктов от этих новых победителей тендеров? То есть мы должны верить ДОТу на слово, что продукты теперь будут по такой же цене или даже ниже? Ну это покажите. Иначе как объяснить потерю 86 миллионов на пустом месте только потому, что ДОТу не понравился один поставщик?", — отметил эксперт.

Несмотря на то, что ДОТ был создан для обеспечения прозрачности и экономии, Голобуцкий отмечает, что Оператор продолжает практику сокрытия цен и поставщиков.

"Жумадилов почти год делал вид, что он что-то там реформирует, чтобы вернуться к старой коррупционной практике. А все эти НАБУ, САП, БЭБ, ВАКС и другие делают вид, что все нормально так и надо. Вот что значит сила пиара", — заключает эксперт.

Ранее также стало известно, что ДОТ во главе с Жумаделовым преследовал цель поглотить значительно большее Агентство оборонных закупок. По данным " Зеркала недели ", была предпринята "публичная и бестолковая попытка устранить руководительницу Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марину Безрукову, которая даже за пределами Украины известна своей эффективностью и принципиальностью".