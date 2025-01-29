Эксперт: европейское финансирование не зависит от персоны директора АОЗ

Вокруг скандала с заменой Марины Безруковой на Арсена Жумадилова уже сформировалось много мифов. Один из них: увольнение Безруковой ставит под угрозу "датскую" модель финансирования". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет политический эксперт Виталий Кулик в статье для издания "Главком" — "Борьба за АОЗ и бюджет в 300 миллиардов: мифы и "опровержение".

Глава Агентства оборонных закупок Марина Безрукова. Фото из открытых источников

"Это утверждение выглядит как банальный шантаж и попытка привязать некоторые личности к успехам европейской и украинской дипломатии. Тем более что большую часть средств Дания сейчас направляет… Департамента военно-технической политики Минобороны, а не Агентства оборонных закупок", – отметил эксперт.

Он продолжает еще один миф: АОЗ является последним бастионом мотивированности и высокой компетенции.

"Лишь через несколько недель Агентство попало в два скандала почти на 400 миллионов Евро – закупка устаревших противотанковых мин по цене новых и контракт на турецкие приборы ночного видения "охотничьего" качества по более высокой, чем в военных магазинах, цене. Как обнаружили журналисты, что оба контракта заключены 31 декабря, что точно не является совпадением. Есть ли смысл еще что-либо объяснять?", — задается вопросом эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — СМИ: заявления о продлении контракта Безруковой на год не соответствуют действительности.



