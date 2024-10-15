Эксперт: еще немного и нас ждет закон о 3 грибочках и 3 ягодках с реальным сроком в тюрьме

В сети вызвал большой резонанс Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усовершенствовании ответственности за правонарушения в сфере защиты растительного мира, лесопользовании и противодействии незаконному обороту древесины" (регистр. №9665). Данный закон предусматривает штраф до 850 грн. за незаконный сбор орехов, грибов и ягод. Своими мнениями по данной инициативе власти у себя в Facebook поделился глава Союза потребителей коммунальных услуг, глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко.

За незаконный сбор орехов, грибов и ягод будут штрафовать до 850 грн

"Незаконный сбор грибов и ягод. Вот так. …Раньше его размер составлял 17-21 грн, но теперь вырос в десятки раз. Еще немного и нас ждет закон о 3 грибочках и 3 ягодках с реальным сроком в тюрьме. Напомню, что сталинский закон о 3 колосьях предусматривал расстрел на месте и конфискацию имущества. При смягчающих обстоятельствах наказание предусматривало 10 лет заключения в лагерях. Амнистия запрещалась", – написал эксперт.

Следует отметить, что законом совершенствуется Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях в части привлечения к ответственности за нарушение правил вырубки, а так же повреждение или уничтожение деревьев или кустарников, что позволит более эффективно применить соответствующие положения законодательства на практике, в том числе для обеспечения соблюдение принципа дифференциации наказаний за правонарушение разной тяжести.

Принятым Законом дополняется КУоАП новой статьей 652, которая предусматривает установление административной ответственности за незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины, без документов, подтверждающих законность их происхождения, или с поддельными, полученными незаконным путем или содержащими заведомо документами. ложные сведения. Такие нарушения будут наказываться наложением штрафа на граждан в размере от 510 – 15300 грн, на должностных лиц от 3400 – 15300 грн.



