Эксперт: Банк «Альянс» должен за энергию для фирмы Коломойского больше, чем весь бизнес Киева

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Ткачик Олеся
Атаки на энергетическую инфраструктуру, необходимость подготовки к новому, более сложному отопительному сезону, введение графиков отключения потребителей от электричества, а также значительные долги населения и промышленных предприятий в расчетах за электроэнергию заставляют правительство ускорить рассмотрение вопроса о повышении соответствующих коммунальных тарифов. Такое мнение высказал эксперт Владимир Горковенко.
Долги за электроэнергию
По его словам, сегодня речь идет о повышении тарифа за 1 кВт-час электроэнергии для населения до 3,5-4 грн. Впрочем, часть повышения можно было бы избежать, если бы в системе происходили эффективные расчеты.
Еще одним фактором риска он называет отсутствие эффективного управления в части взыскания долгов за потребленную, но неоплаченную электроэнергию бизнесом. В качестве примера он привел ситуацию с долгом приближенной к Игорю Коломойскому компании "Юнайтед Энерджи" перед НЭК "Укрэнерго" в размере около 1,4 млрд грн. Это больше, чем долг всех столичных компаний перед поставщиком.
По его словам, если бы банк не блокировал в суде погашение этой гарантии, у "Укрэнерго" не образовалась бы соизмеримая задолженность на 1,4 млрд грн. перед своими поставщиками дальше по цепочке. Соответственно, долговое бремя на всей системе уменьшилось бы и повышение тарифов могло бы быть не столь значительным.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство рассматривает вопрос повышения тарифа за электроэнергию с сегодняшних 2,64 грн. за кВт-ч до 3,5-3,96 грн.
Тариф на электроэнергию для населения утверждает Кабинет министров по представлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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