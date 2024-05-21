Эксперт: Банк «Альянс» должен за энергию для фирмы Коломойского больше, чем весь бизнес Киева

Атаки на энергетическую инфраструктуру, необходимость подготовки к новому, более сложному отопительному сезону, введение графиков отключения потребителей от электричества, а также значительные долги населения и промышленных предприятий в расчетах за электроэнергию заставляют правительство ускорить рассмотрение вопроса о повышении соответствующих коммунальных тарифов. Такое мнение высказал эксперт Владимир Горковенко.

Долги за электроэнергию

По его словам, сегодня речь идет о повышении тарифа за 1 кВт-час электроэнергии для населения до 3,5-4 грн. Впрочем, часть повышения можно было бы избежать, если бы в системе происходили эффективные расчеты.

“Мы знаем, что долги разных участников энергорынка друг перед другом достигают десятков миллиардов гривен. И фактически бездействие правительства в этом направлении только наращивает этот "снежный ком". Впрочем, прибавляются и непосредственные должники среди потребителей. Например, только в столице Киеве компании должны поставщикам более 1,13 млрд грн.”,

– отметил эксперт.

Еще одним фактором риска он называет отсутствие эффективного управления в части взыскания долгов за потребленную, но неоплаченную электроэнергию бизнесом. В качестве примера он привел ситуацию с долгом приближенной к Игорю Коломойскому компании "Юнайтед Энерджи" перед НЭК "Укрэнерго" в размере около 1,4 млрд грн. Это больше, чем долг всех столичных компаний перед поставщиком.

Компания получила электроэнергию еще в начале полномасштабного вторжения, однако не рассчиталась за нее. Долг должна была покрыть банковская гарантия – без нее электроэнергию не отпускали бы. Такую гарантию предоставил небольшой банк "Альянс". Но, как впоследствии выяснилось, он не имел права этого делать, поскольку, во-первых, это не соответствовало показателям его финансовой устойчивости, во-вторых, у него уже был ряд непогашенных гарантий. В результате этого НАБУ завело дело против руководства банка за превышение служебных обязанностей и нанесение ущерба государству на 1,4 млрд грн.”,

– говорит Владимир Горковенко.

По его словам, если бы банк не блокировал в суде погашение этой гарантии, у "Укрэнерго" не образовалась бы соизмеримая задолженность на 1,4 млрд грн. перед своими поставщиками дальше по цепочке. Соответственно, долговое бремя на всей системе уменьшилось бы и повышение тарифов могло бы быть не столь значительным.

“Сейчас в банке “Альянс”, по сообщениям СМИ, проходит проверка НБУ. С нетерпением ждем результатов этой проверки. Но очень важно, чтобы такие случаи заканчивались не только выводом банка с рынка, но и расчетами с участниками энергетических цепочек”,

– добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство рассматривает вопрос повышения тарифа за электроэнергию с сегодняшних 2,64 грн. за кВт-ч до 3,5-3,96 грн.

Тариф на электроэнергию для населения утверждает Кабинет министров по представлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).



