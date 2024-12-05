Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, приступил к новому этапу своей карьеры в США. Он стал старшим научным сотрудником Гарвардского университета. Эту информацию подтвердил Belfer Center, разместив ее на своем сайте 4 декабря.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал работу в Гарварде

Напомним, что 5 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении нового министра иностранных дел. На место Кулебы был утвержден Андрей Сибиг, за которого проголосовали 258 депутатов.

В Гарварде Дмитрий Кулеба присоединится к команде исследователей Belfer Center, занимающейся изучением вопросов международной безопасности, дипломатии и глобальной политики. Его опыт во главе украинской дипломатии и участие в сложных международных переговорах станут основой для научных исследований и преподавательской деятельности.

Читайте на портале "Комментарии" — Грузия сейчас является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение у себя в соцсети Х высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее "Комментарии" также писали, что недавно выигравший выборы президента США Дональд Трамп уже заявил о своем намерении провести мирные переговоры между Украиной и Россией. Но есть большие опасения в Украине, что эти переговоры могут привести к прекращению американских поставок оружия украинской армии. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico выразил свою обеспокоенность, говоря, что если Трамп решит заставить Украину "сесть на вооруженную диету" для достижения мира