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Эксминистр Кулеба удивил новой работой за пределами Украины

Дмитрий Кулеба получил должность старшего научного сотрудника в Гарвардском университете

5 декабря 2024, 12:33
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Черновалова Кристина

Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, приступил к новому этапу своей карьеры в США. Он стал старшим научным сотрудником Гарвардского университета. Эту информацию подтвердил Belfer Center, разместив ее на своем сайте 4 декабря.

Эксминистр Кулеба удивил новой работой за пределами Украины

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал работу в Гарварде

Напомним, что 5 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении нового министра иностранных дел. На место Кулебы был утвержден Андрей Сибиг, за которого проголосовали 258 депутатов.

В Гарварде Дмитрий Кулеба присоединится к команде исследователей Belfer Center, занимающейся изучением вопросов международной безопасности, дипломатии и глобальной политики. Его опыт во главе украинской дипломатии и участие в сложных международных переговорах станут основой для научных исследований и преподавательской деятельности.

Эксминистр Кулеба удивил новой работой за пределами Украины - фото 2

Читайте на портале "Комментарии" — Грузия сейчас является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение у себя в соцсети Х высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее "Комментарии" также писали, что недавно выигравший выборы президента США Дональд Трамп уже заявил о своем намерении провести мирные переговоры между Украиной и Россией. Но есть большие опасения в Украине, что эти переговоры могут привести к прекращению американских поставок оружия украинской армии. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico выразил свою обеспокоенность, говоря, что если Трамп решит заставить Украину "сесть на вооруженную диету" для достижения мира



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Источник: https://www.belfercenter.org/people/dmytro-kuleba
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