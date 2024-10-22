logo

BTC/USD

67480.13

ETH/USD

2632.74

LTC/USD

69.91

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Эксминистр Дмитрий Кулеба объяснил, видит ли себя в роли президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксминистр Дмитрий Кулеба объяснил, видит ли себя в роли президента

Дмитрий Кулеба о президентских выборах: "Украина должна победить, все остальное – потом"

22 октября 2024, 17:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Бывший Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился своим мнением о возможных президентских амбициях в интервью для YouTube-канала RAMINA. Он четко заявил, что его первоочередная цель сейчас – помочь Украине выстоять и победить в войне.

Эксминистр Дмитрий Кулеба объяснил, видит ли себя в роли президента

Эксминистр Дмитрий Кулеба

Кулеба отвечал на вопросы о комментариях из телеграмм-канала "Приходько", где его и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного призвали принимать участие в президентских выборах. Он отметил, что сейчас его основная задача – защита украинской государственности и жизни граждан.

“Сегодня я не вижу в Украине внутренней политики, потому что идет война. Ну есть какие-то порывы, кто-то делает, кто-то рассказывает. Есть большое желание спекулировать вопросом внутренней политики, но сейчас это просто не ко времени", – высказался бывший министр.

Бывший министр добавил, что хотя он и поддерживает открытые дискуссии и критику власти, говорить о выборах сейчас неуместно.

"Я за дискуссии, власть нужно критиковать, с обществом нужно говорить, власть нужно ценить, когда она делает правильные вещи. Но сегодня говорить о том, что какая там конфигурация, выборы… Ну какие выборы, куда вы? Вы же видите все, что происходит и реальность, в которой мы живем", – добавил Кулеба. ," – заметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба также поделился своим видением роли, которую он может сыграть сейчас. Он отметил, что имеет значительный социальный капитал и широкую сеть контактов по всему миру, которые могут использоваться для помощи Украине.

"Сейчас я должен сосредоточиться на том, как моя телефонная книга может помочь нашей стране", – объяснил он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости