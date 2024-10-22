Эксминистр Дмитрий Кулеба объяснил, видит ли себя в роли президента

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Черновалова Кристина
Бывший Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился своим мнением о возможных президентских амбициях в интервью для YouTube-канала RAMINA. Он четко заявил, что его первоочередная цель сейчас – помочь Украине выстоять и победить в войне.
Эксминистр Дмитрий Кулеба
Кулеба отвечал на вопросы о комментариях из телеграмм-канала "Приходько", где его и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного призвали принимать участие в президентских выборах. Он отметил, что сейчас его основная задача – защита украинской государственности и жизни граждан.
Бывший министр добавил, что хотя он и поддерживает открытые дискуссии и критику власти, говорить о выборах сейчас неуместно.
Дмитрий Кулеба также поделился своим видением роли, которую он может сыграть сейчас. Он отметил, что имеет значительный социальный капитал и широкую сеть контактов по всему миру, которые могут использоваться для помощи Украине.
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