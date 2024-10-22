Эксминистр Дмитрий Кулеба объяснил, видит ли себя в роли президента

Бывший Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился своим мнением о возможных президентских амбициях в интервью для YouTube-канала RAMINA. Он четко заявил, что его первоочередная цель сейчас – помочь Украине выстоять и победить в войне.

Эксминистр Дмитрий Кулеба

Кулеба отвечал на вопросы о комментариях из телеграмм-канала "Приходько", где его и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного призвали принимать участие в президентских выборах. Он отметил, что сейчас его основная задача – защита украинской государственности и жизни граждан.

“Сегодня я не вижу в Украине внутренней политики, потому что идет война. Ну есть какие-то порывы, кто-то делает, кто-то рассказывает. Есть большое желание спекулировать вопросом внутренней политики, но сейчас это просто не ко времени", – высказался бывший министр.

Бывший министр добавил, что хотя он и поддерживает открытые дискуссии и критику власти, говорить о выборах сейчас неуместно.

"Я за дискуссии, власть нужно критиковать, с обществом нужно говорить, власть нужно ценить, когда она делает правильные вещи. Но сегодня говорить о том, что какая там конфигурация, выборы… Ну какие выборы, куда вы? Вы же видите все, что происходит и реальность, в которой мы живем", – добавил Кулеба. ," – заметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба также поделился своим видением роли, которую он может сыграть сейчас. Он отметил, что имеет значительный социальный капитал и широкую сеть контактов по всему миру, которые могут использоваться для помощи Украине.

"Сейчас я должен сосредоточиться на том, как моя телефонная книга может помочь нашей стране", – объяснил он.