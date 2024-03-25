Эксклюзивный космический ужин за $495 тысяч: уникальный опыт над Землей

Компания SpaceVIP предлагает самый дорогой ужин в мире, который состоится не где-нибудь, а в космосе. Это мероприятие обещает не только раскрыть новые горизонты в сфере высокой кухни, но и шагнуть вперед в космическом туризме.

Самый дорогой в мире вечер стоит почти 500 тысяч долларов на человека

За $495 тысяч с человека, шесть счастливчиков получат уникальную возможность отправиться в шестичасовое путешествие на воздушном шаре "Нептун", которое поднимет их на впечатляющую высоту более 32 километров над Землей — на грань космического пространства. Путешествие, запланированное на 2025 год со стартом во Флориде, состоится на борту первого в мире космического корабля с нулевым уровнем выбросов углерода, разработанного компанией Space Perspective.

Эта мера станет особенной не только благодаря своему месту проведения, но и эксклюзивному меню от шеф-повара Расмуса Мунка, обладателя звезды Мишлен и руководителя копенгагенского ресторана Alchemist, который уже два года подряд входит в пятерку лучших ресторанов мира.

Гости смогут наслаждаться не только незабываемыми вкусами, но и панорамным видом на Землю через самые большие иллюминаторы, когда-либо изготовленные для космических путешествий и изысканным сервисом. Компания Ogier, известный французский дом моды, снабдит участников эксклюзивной одеждой, специально разработанной для этой миссии, используя передовые технологии производства тканей. Это гарантирует не только комфорт и безопасность во время путешествия, но и придает элемент уникальности и стилю этой необычной авантюре.

SpaceVIP не только стремится превзойти традиционные рамки космического туризма, но и преследует благородную цель: все средства, полученные от этого путешествия, будут направлены в Space Prize Foundation. Этот фонд занимается продвижением гендерного равенства в науке и технологиях, подчеркивая обязательство компании перед обществом и будущими поколениями.